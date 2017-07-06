AKINCI: “NOKTALANANA KADAR SÜREÇ DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, noktalanana kadar sürecin devam edeceğini belirterek, “Bekleyip görelim” dedi.Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin verdiği yemeğe gitmek için kongre merkezinden ayrılırken gazetecilere yaptığı kısa açıklamada “Gündüz uzun olacak demiştik ama biraz erken bitti. Yoğun geçti. Gecesi başlıyor bu işin. Hele bir de geceyi görelim bakalım” şeklinde konuştu.Açıklamasına İngilizce devam eden Akıncı, “Noktalana kadar devam edeceğiz. Bekleyip görelim“ dedi.Rum tarafının önerilerinin sorulması üzerine ise Akıncı, “Dünkü görüşlerim hala geçerli” ifadesini kullandı.Bu arada, öğleden sonra için planlanan beşli konferans toplantısı ikili görüşmelerin uzaması nedeniyle yapılamadı.Konferans toplantılarının BM Genel Sekreteri Guterres’in vereceği çalışma yemeğinde devam etmesi bekleniyor.