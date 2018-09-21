Akıncı'nın, Meclisteki Muhalefet Parti Liderleriyle Görüşmesi Tamamlandı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Mecliste temsil edilen muhalefet partilerinin liderleriyle görüşmesi tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.20’de başlayan görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Akıncı, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ile beraberlerindeki yetkililer katıldı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önümüzdeki günlerde New York’ta yapacağı temaslar öncesinde Kıbrıs konusunda durum değerlendirmesi yapıldı.
Akıncı, dün de hükümet ortağı partilerin liderleriyle görüşmüştü.