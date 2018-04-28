Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, 13. Yeşilırmak Çilek Festivali’nin kortej yürüyüşü ve açılış törenine katıldı. Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, “neyi, nasıl yapabileceğimizi biliyoruz ama bunları yaşama geçirmekte sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisinden önceki konuşmacıların, konuşmalarında yaptıkları tespitlerde, Türkiye’den gelen suyun öneminin yanı sıra ülkedeki su kaynaklarının korunmasına ve planlı gelişmeye dikkat çektiklerini hatırlattı.

Ülkedeki su kaynakları ile ilgili konuşulduğunda aklına Yeşilırmak’ta yıllardır boşa akan suyun geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgedeki sudan yıllardır yeterince istifade edilemediğini belirtti ve bahse konu suyun hem köylünün hem de doğanın yararına, planlı bir şekilde korunması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, planlı gelişmenin önemli bir konu olduğunun ve atılan her adımın ölçülerek ve planlanarak atılması gerektiğinin konuşmalarda ifade edildiğini anımsatarak, doğanın korunması hususunda en önemli unsurlardan birinin planlı gelişme olduğunu belirtti.



Düzenlenen çilek festivalinin, agro turizmin öneminin de kendi konuşmasından önce ifade edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyoruz. Hani o meşhur laf vardır ‘Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok’ deriz… Burada önemli olan yıllar içerisinde o doğru bildiklerimizi yapabilme becerisini bir türlü gösterememiş olmamızdır. Neyi nasıl yapabileceğimizi biliyoruz ama bunları yaşama geçirmekte sıkıntı yaşıyoruz” dedi.Konuşmasında, eksikliklerin doğru bir şekilde tahlil edilmesinin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, “Eksilerimizin ne olduğunu çok doğru bir şekilde tahlil ederek, bunları yaşama geçirmenin iradesi de madem ki vardır; bunları adım adım hayata geçirmenin yolunu bulmamız lazım” şeklinde konuştu.Konuşması esnasında, çevre temizliği hususunda örnekler veren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çevre temizliği ile ilgili duyarlılık, farkındalık, çevre dersleri ve türlü söylem olmasına rağmen pratikte çevre kirliliği ile herkesi rahatsız eden bir gerçeklik olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkenin daha yaşanılır bir hale getirilmesi, ülke insanın daha mutlu kılınması gerektiğinin altını çizdi.