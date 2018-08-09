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Akıncı, New York Temsilciliği Görevine Atanan Korukoğlu’nu Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Washington Temsilciliği görevinden New York Temsilciliği görevine atanan İsmet Korukoğlu’nu kabul ederek, görüştü. 

Akıncı, New York Temsilciliği Görevine Atanan Korukoğlu’nu Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Washington Temsilciliği görevinden New York Temsilciliği görevine atanan İsmet Korukoğlu’nu kabul ederek, görüştü. 

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:57
Akıncı, New York Temsilciliği Görevine Atanan Korukoğlu’nu Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Washington Temsilciliği görevinden New York Temsilciliği görevine atanan İsmet Korukoğlu’nu kabul ederek, görüştü. 
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC New York Temsilcisi Korukoğlu görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNFICYP ve Kıbrıs sorunu ile ilgili BM çatısı altındaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 14:07
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