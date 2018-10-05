Akıncı, Mütekabiliyetin Önemini Vurguladı... “Türkiye Eğer Rum Tarafıyla Görüşecekse Ve Bu Süreklilik Arz Edecekse, Benzer Davranışı Yunanistan Da Göstermeli“

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ DOĞRULTUSUNDA GARANTÖR ÜLKELER’İN KENDİ ARALARINDA VE DİĞER İLGİLİ TARAFLARLA GÖRÜŞME YAPMASI DOĞRU OLANDIR VE GEREKLİDİR. ÇATIŞMA YERİNE KONUŞMA, DİYALOG KURMA ELBETTE YARARLIDIR”



“SAYIN ÇAVUŞOĞLU, BU BAĞLAMDA RUM TARAFIYLA DA TEMAS KURMAK İSTEDİĞİNİ BİZE DE DUYURMUŞTU. NİYET ARAŞTIRMASI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK GAYRI RESMİ BİR GÖRÜŞMENİN SAKINCALI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ”



“ANCAK BURADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İKİ HUSUS VARDIR. BİRİNCİSİ, BU TÜR GÖRÜŞMELER SÜREKLİLİK ARZ EDER KONUMA GELİRSE, KIBRIS TÜRK TARAFININ DEVRE DIŞI BIRAKILDIĞI ALGISINA YOL AÇABİLİR”



“İKİNCİ HUSUS İSE, TÜRKİYE EĞER KIBRIS RUM TARAFIYLA GÖRÜŞECEKSE VE BU SÜREKLİLİK ARZ EDECEKSE, BENZER DAVRANIŞI YUNANİSTAN’IN DA GÖSTERMESİ GEREKMEKTEDİR”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümü doğrultusunda Garantör Ülkeler’in kendi aralarında ve diğer ilgili taraflarla görüşme yapmasının, doğru ve gerekli olduğunu kaydetti. Akıncı, “Çatışma yerine konuşma, diyalog kurma elbette yararlıdır. Sayın Çavuşoğlu, bu bağlamda Rum tarafıyla da temas kurmak istediğini bize de duyurmuştu. Niyet araştırması çerçevesinde yapılacak gayrı resmi bir görüşmenin sakıncalı olacağını düşünmüyoruz” dedi.



Ancak, bu tür görüşmelerin süreklilik arz etmesi halinde Kıbrıs Türkü’nün devre dışı bırakıldığı algısına yol açılabileceğine işaret eden Akıncı, “Türkiye eğer Kıbrıs Rum tarafıyla görüşecekse ve bu süreklilik arz edecekse, benzer davranışı Yunanistan’ın da göstermesi gerekmektedir. Yani, Yunanistan yöneticileri de Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmelidir” ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün yaptığı açıklamada, T.C. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nun “Kıbrıs Rumları dahil herkesle konuşuyoruz” şeklindeki açıklamaları üzerine çeşitli sorulara muhatap olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı’nın açıklaması şöyle:



“T.C. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nun ‘Kıbrıs Rumları dahil herkesle konuşuyoruz’ şeklindeki açıklamaları üzerine çeşitli sorulara muhatap olmaktayım. Bu nedenle, konu hakkındaki düşüncelerimi paylaşmak isterim.

Kıbrıs sorununun çözümü doğrultusunda garantör ülkelerin kendi aralarında ve diğer ilgili taraflarla görüşme yapması doğru olandır ve gereklidir. Çatışma yerine konuşma, diyalog kurma elbette yararlıdır.

Sayın Çavuşoğlu, bu bağlamda Rum tarafıyla da temas kurmak istediğini bize de duyurmuştu. Niyet araştırması çerçevesinde yapılacak gayrı resmi bir görüşmenin sakıncalı olacağını düşünmüyoruz.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken iki husus vardır. Birincisi, bu tür görüşmeler süreklilik arz eder konuma gelirse, Kıbrıs Türk tarafının devre dışı bırakıldığı algısına yol açabilir. Rum tarafının yıllarca arzu ettiği, Kıbrıs Türklerini dışlayarak Türkiye’yle doğrudan görüşme yapmak hedefine ulaştığı görüntüsünün ise zararı büyük olur. Asla unutulmamalıdır ki, Kıbrıs’ta iki eşit taraf vardır ve bunlardan biri Kıbrıs Türk halkı ve onun demokratik yollarla iş başına getirdiği liderliğidir. Kıbrıs Türk tarafının önemsiz bir ayrıntı gibi görülmesine ve gösterilmesine fırsat verilmemelidir.

İkinci husus ise, Türkiye eğer Kıbrıs Rum tarafıyla görüşecekse ve bu süreklilik arz edecekse, benzer davranışı Yunanistan’ın da göstermesi gerekmektedir. Yani, Yunanistan yöneticileri de Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmelidir. Müzakere süreci devam ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ile, Rum tarafı ve Yunanistan da arzu ederse, dörtlü olarak bir araya gelinebileceği hususunda görüş birliğine varmıştık. Ne var ki, ‘Akıncı – Anastasiadis – Erdoğan – Tsipras’ buluşması Rum tarafınca kabul edilmemişti. Aynı şekilde, Anastasiadis’in Ankara ziyaretine karşılık benim Atina’yı ziyaretim de konuşulmuş ve yine Rum tarafının engeline takılmıştı.

Kısacası, bu tür temaslar yapılırken mütekabiliyet hususu da gözden kaçırılmamalıdır.”