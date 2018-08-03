Akıncı Muhtarlar Birliği’ni Kabul Etti!

Cumhurbaşkanı Akıncı, demokrasinin beşiği olarak nitelediği yerel yönetimlerin halka en yakın kurumlar olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet ve beraberindeki muhtarları kabul etti. Görüşmede muhtarlar Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sorunlarına her zaman duyarlı olduğu için teşekkür etti. İçinde bulundukları durumu anlatmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Muhtarlar Birliği Başkanı Hüseyin Barbet Cumhurbaşkanı’na, muhtarların bazı sorunlarıyla ilgili yazılı bir metin verdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı kabuldeki konuşmasında, köy ve mahalle muhtarlıklarının sürekli halkla iç içe olduğunu belirterek, muhtarlar iyi hizmet verirse bundan belediyelerin, belediyeler iyi hizmet verirse de merkezi yönetimlerin sorunlarının azalacağını dolayısıyla hükümet, belediye, muhtarlık üçlüsünün dayanışmasının büyük nem taşıdığını ifade etti.

“Merkezi yönetimler muhtarlıklara ne kadar ilgi ve destek gösterirlerse, halkın sorunları da o kadar hızlı çözülür” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, 24 Haziran yerel seçimlerinde görev alan muhtarları bir kez daha tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

