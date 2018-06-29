banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96971
ALTIN
184.138
DOLAR
4.5685
STERLİN
6.0118
EURO
5.3263
Uyuşturucuya 6 tutuklama
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kavurucu sıcaklar geliyor
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Trafik kazası: 1 kişi yaralandı
TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Güngördü’den Teşekkür Ziyaretleri
Son Dakika
Güngördü’den Teşekkür Ziyaretleri
banner282

Akıncı mezunlara seslendi: “Bilimin ışığında araştırın, soruşturup değerlendirin ve gözü kapalı her konuyu kabul etmeyin”

Akıncı mezunlara seslendi: “Bilimin ışığında araştırın, soruşturup değerlendirin ve gözü kapalı her konuyu kabul etmeyin”

29 Haziran 2018 Cuma 10:43
Akıncı mezunlara seslendi: “Bilimin ışığında araştırın, soruşturup değerlendirin ve gözü kapalı her konuyu kabul etmeyin”
CUMHURBAŞKANI AKINCI, LAÜ’NÜN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI

“BİLİMİN IŞIĞINDA ARAŞTIRIN, SORUŞTURUP DEĞERLENDİRİN VE GÖZÜ KAPALI HER KONUYU KABUL ETMEYİN”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’ne katılarak, dereceye giren öğrencilerine plaketlerini takdim etti. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda gerçekleşen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezuniyetin anlamının, mezun olan bireylerin yeni sorumluluklar üstlenmesi demek olduğunu ifade ederek, mezuniyetle birlikte, öğrencilerin hayatları ile ilgili tüm sorumlulukların kendi omuzlarında olacağı yeni bir yola gireceklerine dikkat çekti. 
 “Buradan evrensel bir takım değerleri de dağarcığınıza alarak ve yeni bir meslek edinerek ayrılıyorsunuz. Öyle inanıyorum ki, burada elde ettiğiniz değerler ile bu yeni mücadeleyi başarı ile yürüteceksiniz” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerin demokrasi, barış, insan hakları, dayanışma, katılım gibi evrensel değerleri de mezuniyetleri ile birlikte özümseyerek yeni bir yola çıkacaklarını belirtti.
 “TOPLUMUN SORUNLARIYLA DA İLGİLENİN…”
Konuşması esnasında, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Cumhurbaşkanı  Akıncı, mezun olan öğrencilerden, olayları bilimin ışığında, araştırarak, soruşturarak değerlendirmelerini istedi; gözü kapalı her konuyu kabul etmemelerini tavsiye etti. 
Yeni mezun gençlere hayatlarının yeni evresinde toplumun sorunlarıyla da ilgilenmeleri çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Hiçbirimiz bir tek birey olarak mutlu olamayız. Ancak içerisinde bulunduğumuz toplumla dayanışma halinde olduğumuz takdirde ve toplumumuz geliştikçe, gelişmeden nasibimizi alır ve o mutluluğun bir parçası haline geliriz” diye konuştu.
 “LEFKE VE KUZEY KIBRIS SİZLERİN İKİNCİ EVİ OLMAYA DEVAM EDECEK”  
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni’nde, yabancı öğrencilere hitaben bir de İngilizce konuşma yaptı.
Mimarlık bölüm birincisi olarak mezun olan ve diğer öğrenciler adına konuşma yapan Alain Christel Mizero’nun, konuşmasında Lefke beldesinde kendisini evinde hissettiğini ve Lefke insanıyla birlikte Lefke Avrupa Üniversitesi’ne teşekkürlerini ilettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Alain Christel Mizero’nun “Lefke’de, evden uzakta evimizde gibi hissettik” şeklindeki tespitinin oldukça çarpıcı olduğunu belirtti. 
Özelde Lefke’nin, genelde ise Kuzey Kıbrıs’ın mezun olan öğrencilerin ikinci evi olmaya devam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sizlerin burada her zaman kendinizi evinizde hissetmenizi diliyorum. Buradan ayrıldığınızda ülkemizin bu güzel parçasını ve özellikle Lefke beldesinin bu güzel insanlarını unutmamanızı temenni ediyorum. Sizleri adamızda yeniden görmeyi umut ediyorum” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuşması sonunda, mezun olan tüm öğrencilere yaşamlarının yeni döneminde başarılar diledi.
 

banner288
Son Güncelleme: 29.06.2018 14:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucuya 6 tutuklama
Uyuşturucuya 6 tutuklama
2018 ilkbahar patates üretim dönemine ait listeler dün askıya alındı
2018 ilkbahar patates üretim dönemine ait listeler dün askıya alındı
DEV-İŞ: “Sendikasız, güvencesiz, kuralsız ve uzun saatler çalıştırmak iş kazalarının temel nedeni”
DEV-İŞ: “Sendikasız, güvencesiz, kuralsız ve uzun saatler çalıştırmak iş kazalarının temel nedeni”
Öztürk: “Hükümet ortakları, ülkenin seçilmiş bakanları maalesef vatandaşın aklıyla oynuyor”
Öztürk: “Hükümet ortakları, ülkenin seçilmiş bakanları maalesef vatandaşın aklıyla oynuyor”
Töre: “Rum yönetiminin yakıt alanlara ceza yağdırması faşist bir yaklaşım”
Töre: “Rum yönetiminin yakıt alanlara ceza yağdırması faşist bir yaklaşım”
Kavurucu sıcaklar geliyor
Kavurucu sıcaklar geliyor
Akıncı, Manavoğlu’nu kabul etti
Akıncı, Manavoğlu’nu kabul etti
Erhürman Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti
Erhürman Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti
Uluçay, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti
Uluçay, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu kabul etti
Harmancı, Almanya Büyükelçisi ve İrlanda Büyükelçisi ile görüştü
Harmancı, Almanya Büyükelçisi ve İrlanda Büyükelçisi ile görüştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim