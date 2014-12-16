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Akıncı, Mersin Akkuyu’da Kurulması Planlanan Nükleer Santral Konusunda Değerlendirmede Bulundu

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santral konusunda kaygısını dile getirerek, fay hattına yakın bir bölgede yapılacak olan santralin Türkiye’de yaşayanlar olduğu kadar Kıbrıs’ta yaşayan insanlar için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

Akıncı, Mersin Akkuyu’da Kurulması Planlanan Nükleer Santral Konusunda Değerlendirmede Bulundu

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santral konusunda kaygısını dile getirerek, fay hattına yakın bir bölgede yapılacak olan santralin Türkiye’de yaşayanlar olduğu kadar Kıbrıs’ta yaşayan insanlar için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

16 Aralık 2014 Salı 14:47
Akıncı, Mersin Akkuyu’da Kurulması Planlanan Nükleer Santral Konusunda Değerlendirmede Bulundu
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AKINCI: “BÜYÜK RİSK OLUŞTURUYOR”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Mersin Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santral konusunda kaygısını dile getirerek, fay hattına yakın bir bölgede yapılacak olan santralin Türkiye’de yaşayanlar olduğu kadar Kıbrıs’ta yaşayan insanlar için büyük bir risk oluşturduğunu belirtti.

Akıncı, Türkiye gibi deprem bölgesinde yer alan bir ülkede ve üstelik fay hatlarına yakın bir yer olan Mersin Akkuyu’da, yani Kıbrıs’ın yanı başında nükleer santral kurulmasının risk taşıdığını kaydetti.

Bilim insanlarının uyarılarına göre olası bir kazada sadece Türkiye değil Kıbrıs’ta yaşayanların da tehdit altında olacağının anlaşıldığını belirten Akıncı, petrole bağımlı bir enerji politikası yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından daha çok yararlanılması gerektiğine inandığını ifade etti.

Akıncı, bu kapsamda Akdeniz bölgesinde çok bol olan güneşten ve aynı zamanda rüzgârdan da yararlanılabileceğini belirtti.Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı şöyle dedi:

“Bazı ülkelerde nükleer santraller kurulmasına karşın, örneğin Almanya’da nükleer santrallerin belli bir süre içerisinde devreden çıkarılması planlanmaktadır. Japonya’da gerçekleşen deprem sonrasında oluşan tsunami nedeni ile binlerce insan yaşamını kaybederken nükleer santralde sızıntı yaşandığı da unutulmamalıdır. Japonya gibi ileri bir teknoloji ülkesinde dahi tsunamiden sonra yaşanan nükleer sızıntının insanlık ve çevre adına yarattığı ciddi sorunlar açıkça ortadadır”

Akıncı, Türkiye gibi deprem kuşağında yer alan bir ülkede, benzeri bir durumun yol açabileceği ve Kıbrıs'ı da etkisi altına alabilecek potansiyel tehlikenin boyutlarını, herkesin ciddiyetle düşünmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

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