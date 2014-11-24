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Akıncı: “Memleketin Hali Bize Layık Değil Düzeltmeliyiz”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı..

Akıncı: “Memleketin Hali Bize Layık Değil Düzeltmeliyiz”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı..

24 Kasım 2014 Pazartesi 11:33
Akıncı: “Memleketin Hali Bize Layık Değil Düzeltmeliyiz”
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı,  ülkenin  toplum her kesiminde ve çevre konusunda büyük sorunların mevcut olduğunu belirterek, “Memleketin bu hali bize layık değil. Bu durumu düzeltmek zorundayız” dedi.

Mustafa Akıncı dün Serhatköy’ü ziyaret ederek vatandaşların Kıbrıs sorunu ve iç meselelerle ilgili soruları yanıtladı.

Akıncı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Akıncı  Ortadoğu ülkelerinde doğal zenginlikler nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çekerek, Kıbrıs’ta da benzer sorunların yaşanabileceğine dikkat çekti ve her iki toplumun akılcı bire yolla uzlaşması gerektiğini ifade etti.

Doğal gazın bir fırsat olduğu görüşünü yineleyen Akıncı, “Buna inanmak, uğraşmak gerek. Biz bunu isteyen taraf olarak Kıbrıs Rum tarafını masaya çekmeli ve bu zenginliği paylaşmalıyız” diye konuştu.

Kıbrıs Rum tarafının harita sunduğu yönündeki iddialara  değinen Akıncı “Ortada ne harita ne anlaşma var. Hatta müzakere masası bile kalmadı. Harita iddialarıyla insanların kafalarını bulandırmaya çalışıyorlar” dedi.

İç konulara değinen Akıncı,  Güzelyurt bölgesinde yaşayanların yıllardır huzursuzluk içerisinde olduğunu, beldelerine yatırım yapmaktan çekinmeleri bir yana, cenazelerini dahi Lefkoşa’da defnettiklerini iddia etti.

Akıncı, “Asıl olan bir an önce belirsizlikten kurtulmaktır. Bir anlaşma yapıldığında bunun, mağduriyetleri dikkate alan ve bunları gideren bir anlaşma olması gerekir. Bu da ancak görüşme masasında olur ve halkın da onayı alınarak yaşama geçer” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı olması halinde kapalı Maraş konusunda da adım atmak istediğini anlatan Akıncı, bu adımın da   Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoları  bertaraf edecek şekilde atılacağını belirtti.

Geleceğe olumsuz bakmamak gerektiğini ifade eden Akıncı,  Türkiye ve Güney Kıbrıs’la iyi ilişki istediklerini anlattı.

Akıncı ziyaretleri çerçevesinde  Güzelyurt’ta  Leymosun Kültür Vakfı’nın öğretmenler için düzenlediği etkinliğe de katıldı.

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