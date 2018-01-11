AKINCI MACARİSTAN BELEDİYELER MECLİS ÜYELERİ BİRLİĞİ’NDEN BİR HEYETİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Macaristan Belediyeler Meclisi Üyeleri Birliği’nden bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macaristan Belediyeler Meclis Üyeleri Birliği Başkanı Zoltan Peter Varga başkanlığındaki Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Konseyi Macaristan temsilcisinin de bulunduğu heyete Gönyeli Belediyesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli eşlik etti.

