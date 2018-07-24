Akıncı: “Lute’un Gelişi ‘Müzakereler Yeniden Başlıyor’ Şeklinde Yorumlanmamalı”

CUMHURBAŞKANI AKINCI İLE TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antoni Guterres’in geçici misyonlar görevlendirdiği Jane Holl Lute’un adaya yaptığı ziyaretin, “müzakereler yeniden başlıyor” şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclisteki partilerin başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantının ardından açıklama yaptı.

Çavuşoğlu’yla birlikte açıklamalarda bulunan Akıncı, Çavuşoğlu’nun Türkiye’deki yeni kabinedeki üstlendiği Dışişleri Bakanı göreviyle ilk ziyaretini KKTC’ye yapmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görevine artan bir sorumlulukla devam eden Çavuşoğlu’nu kutladı.

Dün akşam baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, geleneksel olarak yapıldığı gibi, Meclis’teki hükümet ve muhalefet partilerinin başkanlarıyla bir araya geldiklerini dile getiren Akıncı, Çavuşoğlu’nun bu gelişinde Lute ziyaretiyle ilgili de değerlendirme yapma imkanı bulduklarını kaydetti.

BM Genel Sekreterinin geçici bir misyonla görevlendirdiği Lute’la dün yapılan toplantıya işaret eden Akıncı, bu görüşmeyi de gerek dün gece gerek bu sabah yaptıkları toplantıda ele aldıklarını anlattı

Lute’un gelişinin yanlış değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Akıncı şunları kaydetti:

“Lute’un gelişi yanlış değerlendirilmemelidir. Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başladığı şeklinde yorumlanmamalıdır. BM Genel Sekreteri Crans Montana’daki sonuçsuz konferansın ardından taraflardan bir ricada bulunmuştu. ‘Gidin değerlendirmelerinizi yapın ve bu değerlendirmeler sonunda düşünce ve görüşlerinizi benimle paylaşın, eğer benim yapabileceğim bir şey varsa bunu benimle paylaşınız. Yapabileceğim bir şey varsa bunu yapmaya hazırım. Kıbrıs’ta çözüme katkıda bulunma yönünde bir fırsatım varsa bunu değerlendirmeye hazırım’ demişti. Lute’un gelişi tamamen bu değerlendirme ışığında yapılmış bir geliştir, yani bir nabız yoklama ziyaretidir.”

“LUTE İYİ BİR DİNLEYİCİ”

Lute’un iyi bir dinleyici olduğunu, kendisiyle uzun bir konuşma yaptıklarını anlatan Akıncı, Lute’a olayı nasıl gördüklerini; bu sorun bu kadar yıldır aşılamamışsa bunun kökeninde yatan nedenleri Kıbrıs Türk tarafının nasıl değerlendirdiğini; iyi niyetle çıkış yollarının ne olabileceğini izah ettiklerini söyledi.

Akıncı “Çünkü biz, Türkiye’yle birlikte, Kıbrıs’ta barış ve huzur istiyoruz; Doğu Akdeniz’in bir istikrar bölgesi olmasını istiyoruz; Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar arasında, Türkiye ile de Yunanistan arasında iyi münasebetlerin olmasını istiyoruz” dedi.

Bunların her zaman seslendirdikleri, altını çizdikleri konular olduğunu anlatan Akıncı, “Karşılıklı kabul edilebilir, adil bir çözümden tüm tarafların kazançlı çıkacağının bilinciyle bugüne kadar hep olumlu adımlar attık bundan sonrası için de da olumlu tavrımızdan vazgeçecek değiliz, yeter ki bu olumlu yapıcı yaklaşımlar karşılıksız kalmasın” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çözümün gerçekçi, adil ve uygulanabilir olmasının önemine işaret etti.

“YUNAN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunanistan’da yaşanan yangına da değinerek yangının kısa sürede kontrol altına alınması temennisini dile getirdi. Akıncı, “Yunan halkının acısını paylaşıyorum” dedi.



