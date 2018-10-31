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Akıncı, Lute’u kabul etti

Akıncı, Lute’u kabul etti

31 Ekim 2018 Çarşamba 15:12
Akıncı, Lute’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 16.10’da başlayan  görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de katıldı.

Dün gece adaya gelen Lute, bu sabah Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından Anastasiadis ve Lute açıklama yapmadı.

Lute’nin bugün adadan ayrılması bekleniyor. Guterres, Lute’u, müzakereler konusunda tarafların duruşunu tespit etmek amacıyla görevlendirmiş, Lute adaya ilk ziyaretini temmuz ayında yapmıştı.

 

Son Güncelleme: 31.10.2018 18:39
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