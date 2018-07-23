Akıncı, Lute ile biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’u kabul etti.



Görüşmede, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin de hazır bulunuyor.



Kıbrıs konusunda müzakerelere devam edilmesi için gerekli zeminin oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda görüşmeler yapmak üzere adaya gelen Lute, bu sabah da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmüştü.



