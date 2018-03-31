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AKINCI LTB VE DEVLET TİYATROLARI’NIN SAHNELEDİĞİ OYUNLARI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, büyüme ve kalkınmanın farklı şeyler olduğunu kaydetti ve ekonomik göstergeler büyüsün, nüfusumuz artsın tartışmalarında niteliğin değil niceliğin ön plana çıkarılmasının yararlı bir yaklaşım olmadığını söyledi.

AKINCI LTB VE DEVLET TİYATROLARI’NIN SAHNELEDİĞİ OYUNLARI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, büyüme ve kalkınmanın farklı şeyler olduğunu kaydetti ve ekonomik göstergeler büyüsün, nüfusumuz artsın tartışmalarında niteliğin değil niceliğin ön plana çıkarılmasının yararlı bir yaklaşım olmadığını söyledi.

31 Mart 2018 Cumartesi 14:04
AKINCI LTB VE DEVLET TİYATROLARI’NIN SAHNELEDİĞİ OYUNLARI İZLEDİ
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AKINCI LTB VE DEVLET TİYATROLARI’NIN SAHNELEDİĞİ OYUNLARI İZLEDİ

27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ…

AKINCI: “EKONOMİK GÖSTERGELER BÜYÜSÜN, NÜFUSUMUZ ARTSIN TARTIŞMALARINDA NİTELİĞİN DEĞİL NİCELİĞİN ÖN PLANA ÇIKARILMASI YARARLI BİR YAKLAŞIM DEĞİL”

“ALTYAPININ ARTAN SAYILARA YETİŞMEMESİ HALİNDE SAYILARIN ARTMASININ BİR ANLAMI OLMAZ”
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, büyüme ve kalkınmanın farklı şeyler olduğunu kaydetti ve ekonomik göstergeler büyüsün, nüfusumuz artsın tartışmalarında niteliğin değil niceliğin ön plana çıkarılmasının yararlı bir yaklaşım olmadığını söyledi.
Altyapının artan sayılara yetişmemesi halinde sayıların artmasının bir anlamı olmayacağını belirten Akıncı, “Ekonomik rakamlar büyüyebilir, ihracat ve ithalatınız artabilir, daha fazla yol ve daha fazla altyapı da yapabilirsiniz. Ancak büyüyen tüm bu rakamların bir şey ifade edebilmesi için ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişmişliğin bir bütün olması gerekir. Bu bütünlük içinde en önemli faktör kültürel kalkınmadır. Eğer o yoksa, o büyüyen rakamlar içi boş, altı dolu olmayan rakamlardır” dedi.  
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı eşi Meral Akıncı ile, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri çerçevesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “İki Kişilik Hırgür” ve Devlet Tiyatroları’nın Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelediği “İstibdat Kumpanyası” oyunlarını izledi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği oyunu izledikten sonra bir konuşma yaptı.
 

“HER TİYATRO OYUNU HAYATIN  KENDİSİ”
Konuşmasında her tiyatro oyununun hayatın kendisi olduğunu kaydeden Akıncı, “ Oyuncular hepimize güldürürken düşündürerek hepimize bir ayna tuttu. Böyle nitelikli arkadaşlarımızın sahnelerinin yanık olması hepimizi bir kez daha düşündürdü” dedi.
İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından ilk tamir edilen binaların tiyatro ve kültür binaları olduğunu kaydeden Akıncı, sanata ve kültüre değer veren toplumların çok kısa sürede daha ileriye gittiklerini ifade etti.
 

Cumhurbaşkanı Akıncı, 1999’da yanan Devlet Tiyatrosu’nun idari bölümlerinin yapıldığını ancak asıl yapılması gereken sahnenin ihmal edildiğini belirtti ve şunları kaydetti:
 

“Belediye Tiyatrosu binasına başlandı ancak yarım kaldı, şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız var, onların da binası yok. Bu 3 kültür binasını bitirip tamamlamak kalkınmamızın en önemli göstergeleri olacak. Hükümeti bu konuda cesaretlendirmek ve desteklemek için bu 3 binanın tamamlanmasının tarihe geçilmesine neden olacağını söyledim. Bunu hafife alanlar oldu. Bu sahneden bir kez daha yineliyorum: Bu kültür binalarını yapanlar, bu ülkenin kültür sanat tarihine geçecek, adını yazdıracaktır”. 
Belediye başkanlığı yaptığı 14 yılda Belediye Sarayı yapmadığını ama Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucu belediye başkanı olarak anılmaktan her zaman onur ve gurur duyduğunu kaydeden Akıncı, yanık olan Devlet Tiyatroları’nın sahnesini yaşama geçirmenin, her zaman saygıyla anılacak bir hareket olacağını söyledi.
Akıncı, “Sadece Cumhurbaşkanı olarak değil, bir sanatsever ve tiyatro sever olarak bu projenin arkasında durmaya devam edeceğim” dedi.

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