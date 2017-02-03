Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, KKTC ziyaretlerini önceden planladıklarını ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi.

Karın kıymetli bir hazine olduğuna işaret eden Kütükçü, “Bereketli bir kış geçiriyoruz karşılığında da bir dizi zahmetle karşılaşmak normal” dedi.

Kütükçü, KKTC’ye 86 kişilik bir ekiple geldiklerini ve Girne’de kaldıklarını da belirtti.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, Cumhurbaşkanlığı’ndan bir ekibin Londra’da IMF’nin düzenlediği çalışmaya katıldığı bilgisini vererek, heyetin KKTC ziyaretlerinin verimli geçmesini temennisinde bulundu ve gezilebilecek kültürel mekanlara örnekler verdi.



