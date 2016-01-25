Akıncı, KKTC’ye Döndü

AKINCI’YI ERCAN’DA MECLİS BAŞKAN VEKİLİ ALANLI İLE DIŞİŞLERİ BAKANI ÇOLAK KARŞILADI



CUMHURBAŞKANI VIP SALONU’NDA BİRAZ DİNLENDİKTEN SONRA BASIN TOPLANTISIYLA DAVOS TEMASLARINI DEĞERLENDİRDİ

Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasında giden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 6 günün ardından Akşam adaya döndü.

Liderleri, birçok siyasi aktörü ve iş dünyası bir araya getiren, global ekonomik trendlerin yanı sıra insani konuların da ele alındığını Dünya Ekonomik Forumu’na davetli olarak katılan Akıncı, akşam saat 20.40’ta THY’nin TK 962 sefer sayılı uçağıyla Ercan Havaalanı’na geldi.



Eşi Meral Akıncı ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ile birlikte Davos’a gitmek üzere 19 Ocak Salı günü adadan ayrılan Akıncı’yı Ercan’a dönüşünde Meclis Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı ile Dışişleri Bakanı Emine Çolak karşıladı.



Akıncı, Ercan’daki basın toplantısıyla temaslarını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Davos temasları çerçevesinde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, İngiltere Başbakanı David Cameron ve TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü.



Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Prof. Klaus Schwab’ın da bulunduğu panelde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile birlikte “Kıbrıs’ın Geleceği” konulu panelde bir konuşma yapan Mustafa Akıncı, ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Anastasiadis ile üçlü zirveye katılmıştı.



Cumhurbaşkanı Akıncı aralarında Başbakanlar ve bakanların da yer aldığı devlet ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile çeşitli toplantılarda bir araya gelmişti.

