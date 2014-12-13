Akıncı: “Kıbrıs’ta Barış İçerisinde Yeni Bir Yaşam Kuracağız”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacak Mustafa Akıncı, “Kıbrıs’ta barış içerisinde yeni bir yaşam kuracağız” dedi.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Toplumcu Demokrasi Partisi Güzelyurt İlçesi’nin dün akşam Doğancı’da düzenlediği dayanışma gecesine katıldı.

Gecede konuklara hitap eden Akıncı, etkinliğe aldığı davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasının başında, etkinliğin özelikle Doğancı’da düzenlenmesinin bir başka anlam taşıdığını vurgulayan Mustafa Akıncı, Doğancı’nın mücadelenin simgesi olduğunu söyledi.

Akıncı, siyasetin ille makam, milletvekilliği ya da parti başkanlığı olmadığını, yaşamı daha güzel kılma, daha güzel bir dünya ve barış içinde bir Kıbrıs yaratma mücadelesi olduğunu vurguladı.

Akıncı, halktan aldığı çağrı üzerine Cumhurbaşkanlığına aday olma kararını aldığını ifade ederek, “halka baktım ve karar verdim. Sizler için, gençlik için, onların geleceği için aday oldum. Kıbrıs’ta barış içerisinde yeni bir yaşam kurmak için yola çıktık, el birliğiyle başaracağız” dedi.

Çözüm odaklı siyaset izlemenin şart olduğunu vurgulayan Akıncı, geçmişte yapılan hatalarla kaybedilen çözüm fırsatının şimdi doğal gaz ve güney Kıbrıs’taki ekonomik krizle yeniden oluştuğunu savundu ve “şimdi her iki toplumun ihtiyacından yola çıkarak bir çözüme gidebiliriz, yeter ki bunu her iki taraf olarak isteyelim, bunun için uğraş verelim” diye konuştu