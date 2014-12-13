Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Akıncı: “Kıbrıs’ta Barış İçerisinde Yeni Bir Yaşam Kuracağız”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacak Mustafa Akıncı, “Kıbrıs’ta barış içerisinde yeni bir yaşam kuracağız” dedi.

Akıncı: “Kıbrıs’ta Barış İçerisinde Yeni Bir Yaşam Kuracağız”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacak Mustafa Akıncı, “Kıbrıs’ta barış içerisinde yeni bir yaşam kuracağız” dedi.

13 Aralık 2014 Cumartesi 12:10
Akıncı: “Kıbrıs’ta Barış İçerisinde Yeni Bir Yaşam Kuracağız”
banner238

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı olacak Mustafa Akıncı, “Kıbrıs’ta barış içerisinde yeni bir yaşam kuracağız” dedi.

Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, Toplumcu Demokrasi Partisi Güzelyurt İlçesi’nin dün akşam Doğancı’da düzenlediği dayanışma gecesine katıldı.

Gecede konuklara hitap eden Akıncı, etkinliğe aldığı davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasının başında, etkinliğin özelikle Doğancı’da düzenlenmesinin bir başka anlam taşıdığını vurgulayan Mustafa Akıncı, Doğancı’nın mücadelenin simgesi olduğunu söyledi.

Akıncı, siyasetin ille makam, milletvekilliği ya da parti başkanlığı olmadığını, yaşamı daha güzel kılma, daha güzel bir dünya ve barış içinde bir Kıbrıs yaratma mücadelesi olduğunu vurguladı.

Akıncı, halktan aldığı çağrı üzerine Cumhurbaşkanlığına aday olma kararını aldığını ifade ederek, “halka baktım ve karar verdim. Sizler için, gençlik için, onların geleceği için aday oldum. Kıbrıs’ta barış içerisinde yeni bir yaşam kurmak için yola çıktık, el birliğiyle başaracağız” dedi.

Çözüm odaklı siyaset izlemenin şart olduğunu vurgulayan Akıncı, geçmişte yapılan hatalarla kaybedilen çözüm fırsatının şimdi doğal gaz ve güney Kıbrıs’taki ekonomik krizle yeniden oluştuğunu savundu ve “şimdi her iki toplumun ihtiyacından yola çıkarak bir çözüme gidebiliriz, yeter ki bunu her iki taraf olarak isteyelim, bunun için uğraş verelim” diye konuştu

Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mustafa Akıncı“Kıbrıs’ta Barış Içerisinde Yeni Bir Yaşam Kuracağız” Dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim