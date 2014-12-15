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Akıncı: “Kıbrıs’ta Akıl Yolu Anlaşmaktır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, hedefinin Kıbrıs’ta her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir çözüm için çalışmak olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs’ta akıl yolunun anlaşmak olduğunu söyledi.

Akıncı: “Kıbrıs’ta Akıl Yolu Anlaşmaktır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, hedefinin Kıbrıs’ta her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir çözüm için çalışmak olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs’ta akıl yolunun anlaşmak olduğunu söyledi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 10:38
Akıncı: “Kıbrıs’ta Akıl Yolu Anlaşmaktır”
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Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, hedefinin Kıbrıs’ta her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir çözüm için çalışmak olduğunu vurgulayarak, Kıbrıs’ta akıl yolunun anlaşmak olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı dün sırasıyla Vadili, Türkmenköy ve Çayönü köylerini ziyaret ederek yurttaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerinde yurttaşlara vizyonunu aktararak sorularını yanıtlayan Akıncı, kendisine aktarılan sorunları da dinledi.

Akıncı adaylığı ile ilgili soruya verdiği yanıtta ise, siyasette belediye başkanı, milletvekili, başbakan yardımcısı ve parti başkanı olarak uzun yıllar görev yaptığını anımsatarak, aday olma kararında herhangi bir makam kaygısı taşımadığını, kişisel nedenlerle değil, halktan aldığı çağrıyla, halkın çıkarını düşünerek aday olduğunu söyledi.

“ÇÖZÜM İÇİN FIRSAT VAR”

Akıncı, Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerine geniş yer verdiği sohbetinde “ben Kıbrıs sorununu 3 ayda çözerim demem ama adanın denizlerindeki doğal gaz ve güney Kıbrıs’taki ekonomik kriz anlaşma için bir fırsat yarattı” diyerek her iki tarafın da sorunun çözümü konusunda samimi ve istekli olması gerektiğini vurguladı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin 75 milyonluk potansiyelinin ekonomik kriz içerisinde olan Güney Kıbrıs için gerek turizm, gerek ticaret açısından büyük bir pazar fırsatı yaratırken, doğal gazın, Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının daha ucuz olması yanında, Türkiye ve Yunanistan dâhil olmak üzere tüm bölge ülkelerinin çıkarına olacağını belirtti. Akıncı, “Akıl işi doğal gazın getireceği zenginliği paylaşmaktır, kavga etmek değil” dedi.

“MARAŞ EKMEK KAPISI OLSUN”

Akıncı Kapalı Maraş’ın BM gözetiminde her iki toplumun yararına açılmasını öngördüğünü söyleyerek, “Açalım ki iki toplumun gençlerine yeni ekmek kapısı olsun. İki tarafın da işine yarasın, iki tarafın da müteahhitleri burada ortak çalışmalar sürdürsün, yılanların ve farelerin saltanatı bitsin” şeklinde konuştu.

Kapalı Maraş’ın açılması karşılığında deniz ve hava limanlarından doğrudan ticaret ve direkt uçuşların yer alabilmesi için uzlaşma arayacağını ifade eden Akıncı, “bu adımları atarsak çözüm daha erken gelir. Bunca yıl bu belirsizliği yaşadık. 46 yıldır konuşuyoruz. Bitme zamanı gelmedi mi?” dedi.

“TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI SAYGIYA DAYALI KİŞİLİKLİ İLİŞKİ”

Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı, kişilikli bir ilişki öngördüğünü de ifade eden Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, ilişkilerde diyalogun da önemini vurguladı. Akıncı, “halkın seçtiği kişiye elbette Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de kulak verecektir” dedi.

Akıncı ziyaretleri çerçevesinde, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan’ı da ziyaret ederek sohbet etti ve Belediye Başkanlığı’ndaki deneyimlerini kaleme aldığı kitabını hediye etti.


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