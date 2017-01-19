CUMHURBAŞKANI AKINCI: “KIBRIS TÜRK HALKI’NIN GÜVENLİK TERCİHİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenlik tercihine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, çözüm sürecinde gerçekçiliğin özellikle güvenlik ve garantiler açısından çok önemli olduğunu vurguladı.Cumhurbaşkanı Akıncı, eğer “sıfır asker, sıfır garanti” tutumu sürekli tekrarlanırsa, bunun artık bir yere gelip tıkanacağına işaret ederek, “Bu bir başlangıç adımı bile oluşturmaz. Kıbrıs Türk halkının da endişelerinin nasıl karşılanabileceğini onların da görmesi ve anlaması gerekiyor. Burada önemli olan konu biz güvenliğimizi nerede görüyorsak buna saygı gösterilmesidir” dedi.Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini güvence altına alacak ve aynı zamanda Kıbrıslı Rumların kaygılarına da cevap verecek formüller üzerinde durduğunu açıkladı.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Dr. Akkan Suver başkanlığındaki Marmara Grubu Vakfı heyetini kabul etti.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmasında Kıbrıs müzakerelerine değinerek, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için tüm tarafların iyi niyet, çaba ve karşılıklı anlayış göstermeleri gerektiğine işaret etti.Dr. Akkan Suver başkanlığındaki Marmara Grubu Vakfı heyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı 4-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Bir Yol Ayrımında olan İnsanlık” konulu 20. Ekonomi Avrasya Zirvesi’ne davet ederek, zirve hakkında bilgi verdi.“GERÇEKÇİLİK VE MAKULİYET ÖNEMLİ”Cumhurbaşkanı Akıncı çözüm sürecinde sonuca ulaşmak için karşılıklı “gerçekçilik” ve “makuliyet”in önemine vurgu yaparak, şunları belirtti:“Geldiğimiz noktada iki önemli sözcüğün altını çizdim ve muhataplarıma bu çerçevede davranış sergilemelerini beklediğimi sürekli tekrarladım. Bunun birincisi gerçekçiliktir. Gerçekçilik her anlamda tabii ki bize gerekli. Ama özellikle güvenlik ve garanti boyutu bakımından da çok önemli.Eğer ‘sıfır asker, sıfır garanti’ sözcükleri sürekli tekrarlanırsa, bu artık bir yere gelir tıkanır. Bu bir başlangıç adımı bile oluşturmaz. Kıbrıs Türk halkının da endişelerinin nasıl karşılanabileceğini onların da görmesi ve anlaması gerekiyor. Biz de, Türkiye de onların kaygılarına da cevap verecek formüller arıyoruz. Burada önemli olan konu biz güvenliğimizi nerede görüyorsak buna saygı gösterilmesidir. Karşı tarafın bunu bir tehdit unsuru olarak algılamayacağı bir formül üzerinde çalışmaya hazırız. 1960 sisteminin 2017’ye, yani günün koşullarına adaptasyonu mümkündür. Ama olduğu gibi ortadan kaldırmayı hedeflemek gerçekçilik olmaz.İkincisi ise, taleplerde makul olmak. Bunu da muhataplarımızdan bekliyoruz. Bize sunulan harita hiçbir Kıbrıslı Türk’ün kabul edeceği bir harita değildir. Dolayısıyla ortak bir anlayış bulunabilmesi için makuliyet sınırları içerisinde kalmak lazım.”Cumhurbaşkanı Akıncı, Yunanistan’ın hazır olmadığını açıklaması üzerine Mont Pelerin’da şu anda süreç için hazırlık çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, konferansa liderler düzeyinde ve belki de başbakanların katılımıyla seviye yükseltilerek devam edileceğini ifade etti.