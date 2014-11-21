Akıncı, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’ni Ziyaret Etti

AKINCI: “KİŞİLER DEĞİL, FİKİRLER TARTIŞILMALI”

Cumhurbaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, seçim sürecinde fikir temelinde tartışma platformlarının oluşmasına katkı koymak için çalıştığını kaydederek, “kişilerin değil, fikirlerin tartışılması gerek” ifadesini kullandı.

Devlete ait sağlık kurumlarının durumunun içler acısı olduğunu iddia eden Akıncı, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusunda donanımlı olması yanında özellikle sağlık, sanat ve çevre sorunlarıyla da ilgili söyleyecek sözünün ve yapması gerekenlerin olması gerektiğini belirtti.

Akıncı’nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı dün saat 18.00’de Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’ni ziyaret etti. Akıncı, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Mustafa Oymacı ve dernek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, sorular üzerine adaylık nedenini ve vizyonunu üyelere özetleyen Mustafa Akıncı, bu süreç içerisinde fikir temelinde tartışma platformlarının oluşmasına katkı koymak için çalıştığını kaydederek, “kişilerin değil, fikirlerin tartışılması gerek” ifadesini kullandı.

Akıncı, adaylık kararıyla ilgili bir soruyu yanıtında, toplumun çeşitli kesimlerinden gelen mesajların kendini göreve çağırdığını kaydetti. Akıncı, “Bu sorumluluktan kaçmam doğru olmazdı” dedi.

“Toplum, fikirlerimi biliyor. Ana doğrultumu ve bunun değişmeyeceğini de bilerek ‘gel’ deniyorsa, demek ki toplumda bir değişim ve istek oldu” ifadesini kullanan Akıncı, seçimi kazanacağına inandığını belirtti.

Akıncı, her bireyin diyabet adayı olduğu bilinciyle davranması, bu bağlamda beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi ve hareketli olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Mustafa Akıncı, derneğin sloganı olan “siz yürüdükçe diyabet uzaklaşır” sözlerinin de anlamlı olduğunun da altını çizdi.