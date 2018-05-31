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Akıncı Kıbrıs Tük Gölge ve Karagöz Oyunları Sanatçısı Ertuğ’u Kabul Ederek vefa Ödülü Takdim Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Gölge ve Karagöz Oyunları Sanatçısı Mehmet Ertuğ’u kabul ederek vefa ödülü takdim etti.

Akıncı Kıbrıs Tük Gölge ve Karagöz Oyunları Sanatçısı Ertuğ’u Kabul Ederek vefa Ödülü Takdim Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Gölge ve Karagöz Oyunları Sanatçısı Mehmet Ertuğ’u kabul ederek vefa ödülü takdim etti.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:01
Akıncı Kıbrıs Tük Gölge ve Karagöz Oyunları Sanatçısı Ertuğ’u Kabul Ederek vefa Ödülü Takdim Etti

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Gölge ve Karagöz Oyunları Sanatçısı Mehmet Ertuğ’u kabul ederek vefa ödülü takdim etti.
Cumhurbaşkanlığı’nda 11:30’da gerçekleştirilen kabulde, Ertuğ’dan sonra Kıbrıs Türk Karagöz ve Gölge Oyunları’nı sürdüren, Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani ve Cumhurbaşkanı’nın eşi Meral Akıncı da hazır bulundu.
Akıncı kabulde yaptığı konuşmada, Mehmet Ertuğ’un, Belediye Başkanlığı döneminde Lefkoşa’da gerçekleştirilen kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde gölge oyunları sergileyen ve bu oyunları kendilerine sevdiren kişi olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, o günlerden beri Ertuğ’un gölge oyunları ve Kıbrıs Türk Karagöz oyunlarının devamının gelmesi, yok olmaması ve Kıbrıs Türk Kültürü’nün bir parçası olarak kalması için yoğun çaba içerisinde olduğunu kaydetti.
1 Haziran Dünya Çocuk Günü vesilesiyle Gölge ve Karagöz Oyunları’nın Karpaz’daki çocuklar için sergilenmesi yönünde bir organizasyon yaptıklarını ancak Gönyeli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olaydan dolayı bu etkinliğin ertelendiğini ifade eden Akıncı, tarihin daha sonra açıklanacağını söyledi.
Ertuğ’a gölge oyunlarının unutulmaması  ve gelecek kuşaklara aktarılması için verdiği emekten dolayı Kıbrıs Türk halkı adında teşekkür eden Akıncı, bu teşekkürün bir nişanı olarak ona plaket takdim etti.
ERTUĞ

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Kıbrıs Türk Gölge ve Karagöz Oyunları Sanatçısı Mehmet Ertuğ  konuşmasında, küçüklüğünden beri bu işe meraklı olduğunu anlattı ve öğrenip yıllarca bu işi yaptıktan sonra “Aman birine öğretsem de sürdürse, yok olmasa” diye kaygılar yaşadığını kaydetti.
Öğretmek için çabaladığı kişiler olduğunu ancak bu kişilerin çalışmalarının uzun ömürlü olmadığını, bu sanata sahip çıkmadıklarını ifade eden Ertuğ, İzel Seylani’nin ortaya çıkması ve bu işi layıkıyla yapmasının kendisini çok memnun ve mutlu ettiğini kaydetti.  Geçirdiği boğaz ameliyatı ve sesinin gitmesi sonrasında gölge oyunu oynatmayı artık bıraktığını ifade eden Ertuğ,, “Tam o anda İzel yetişti ve bu işe sahip çıktı, artık gözüm arkada kalmayacak” diye konuştu. 
Ertuğ kabulde çocukken gölge oyunlarıyla ilgili yaşadığı bazı anılarını da anlattı.
SEYLANİ
Kıbrıs Türk Karagöz ve Gölge Oyunları ve Tiyatro Sanatçısı  İzel Seylani de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın sanata olan yakın ilgisini bildiğini ifade etti ve teşekkür etti.
Üstüne aldığı yükün büyük olduğunun farkında olduğunu ifade eden Seylani, Kıbrıs’a özgü Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan karagöz oyunlarını hem çocuklara, hem yeni nesillere aktarmak adına yola çıktıklarını ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın takdirinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.
Konuşmalardan sonra Ertuğ Kıbrıs Karagöz’ü ve seyirlik oyunlarla ilgili kitaplarıyla CD’lerini Akıncı’ya sundu.
 


Son Güncelleme: 31.05.2018 13:24
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