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Akıncı: “Kıbrıs Sorununda Cumhurbaşkanı Sıfatı İle Kıbrıslı Türk Lideri Yetkilendirip Devreye Koyan Kıbrıs Türk Halkıdır...”

Akıncı: “Kıbrıs Sorununda Cumhurbaşkanı Sıfatı İle Kıbrıslı Türk Lideri Yetkilendirip Devreye Koyan Kıbrıs Türk Halkıdır...”

13 Ekim 2018 Cumartesi 08:44
Akıncı: “Kıbrıs Sorununda Cumhurbaşkanı Sıfatı İle Kıbrıslı Türk Lideri Yetkilendirip Devreye Koyan Kıbrıs Türk Halkıdır...”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunu bağlamında Cumhurbaşkanı sıfatı ile Kıbrıslı Türk lideri yetkilendirip devreye koyanın Kıbrıs Türk halkı olduğunu, isterse devre dışı bırakabilecek yegane gücün de yine halk olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye ile görüşmesinin süreklilik arz etmesi durumunda yaratacağı sakıncalara işaret eden açıklaması üzerine, bir çok değerlendirme yapıldığını gözlemlediğini ifade ederek, “Bunların çoğu, Kıbrıslı Türk lider olarak şahsımın devre dışı bırakıldığı şeklinde oldu. Kıbrıs sorunu bağlamında Cumhurbaşkanı sıfatı ile Kıbrıslı Türk lideri yetkilendirip devreye koyan Kıbrıs Türk halkıdır. İsterse devre dışı bırakabilecek yegane güç de yine halktır. Gerisi laf-ı güzaftır “ ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 13.10.2018 11:53
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