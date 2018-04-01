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AKINCI : “KIBRIS RUM TARAFI MÜZAKERELERE HER ZAMAN HAZIR AMA KARAR ALMAYA HAZIR DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere her zaman hazır olduğunu ancak karar almaya hazır olmadığını kaydetti.

AKINCI : “KIBRIS RUM TARAFI MÜZAKERELERE HER ZAMAN HAZIR AMA KARAR ALMAYA HAZIR DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum tarafının müzakerelere her zaman hazır olduğunu ancak karar almaya hazır olmadığını kaydetti.

01 Nisan 2018 Pazar 10:23
AKINCI : “KIBRIS RUM TARAFI MÜZAKERELERE HER ZAMAN HAZIR AMA KARAR ALMAYA HAZIR DEĞİL”
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AKINCI AL JEZEERE’YE DEMEÇ VERDİ: “KIBRIS RUM TARAFI MÜZAKERELERE HER ZAMAN HAZIR AMA KARAR ALMAYA HAZIR DEĞİL”

“EĞER SORUNU ÇÖZMEK  İSTİYORSAK MÜZAKERE ETMELİYİZ, AMA BİR NOKTADA KARARLAR ALMAMIZ GEREKİYOR”

“MÜZAKERELERİN SONUÇ ODAKLI OLMASI GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs  Rum tarafının müzakerelere her zaman hazır olduğunu  ancak karar almaya hazır olmadığını kaydetti.

Müzakerelerde ilerlenmemesinin sorumluluğunun Kıbrıs Rum tarafında olduğunu belirten Akıncı, “Eğer sorunu çözmek  istiyorsak müzakere etmeliyiz, ama bir noktada kararlar almamız gerekiyor” dedi.

Sonuç almadan  sürekli konuların üzerinden geçilmemesi, müzakerelerin sonuç odaklı olması gerektiğini vurgulayan Akıncı, Rum tarafındaki mantalitenin değiştiği yönünde bir işaret görmesi gerektiğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  Katar’ın Al-Jezeere  televizyon kanalına mülakat verdi.

“UMUTLAR EN SON ÖLÜR, AMA ZAMANA BIRAKARAK ONU ÖLDÜRÜRSÜNÜZ”

Akıncı, mülakatta, çözümle ilgili “Gittikçe daha zor ve daha karmaşık hale geliyor. Güzel bir söz vardır ‘umutlar en son ölür diye, ancak çok çalışmanız lazım ve umudu hayatta tutmanız için uğraşmanız lazım, sadece zamana bırakarak onu öldürürsünüz” ifadelerini kullandı.

Al Jezeere  televizyonu tarafından verilen haberde “Kıbrıslı Türk Lider Akıncı’nın  2015 yılında Cumhurbaşkanlığına seçilmesi Kıbrıs sorunun çözüm bulunması yönündeki umutları yeniden canlandırdı”  ifadeleri yer aldı ve seçim öncesinde yürüttüğü kampanyada Akıncı’nın müzakereleri yeniden başlatma sözü verdiği, on yıllardır süren Kıbrıs sorununu çözmek yönündeki girişimlere yeni bir hayat verecek şekilde görüldüğü kaydedildi.

“3 YIL SONRA NEREDEYSE UZAK BİR HATIRA”

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in  Akıncı’nın seçilmesinden sonra BM’nin desteğiyle  müzakerelere  başladığı ve İsviçre’nin Crans Montana kasabasına gittiğine de yer verilen haberde, “2017 Temmuz ayında kopmasıyla, 3 yıl sonra müzakereler nerdeyse uzak bir hatıra ve gerginlik Kıbrıs etrafında hidrokarbon aranması konusuyla gittikçe yükseliyor” denildi.

Akıncı’nın sondajın getirebileceği ortak yarar noktasında pozitif olduğu da belirtilen haberde ancak Akıncı’nın gaz arama faaliyetlerine bir çok aktörün dahil olmasıyla kazara karşı karşıya gelinebileceği konusunda ciddi bir potansiyel bulunduğu uyarısında bulunduğu  ifade edildi.

Haberde ayrıca, “ABD’li enerji devi ExxonMobil’e Kıbrıslı Rumlar tarafından arama faaliyetlerine başlama izni verildi, Akıncı Türk firmalarıyla anlaşmalar yaptıklarını teyit etti” ifadesi da yer aldı.

Habere göre her şeyin iyi olduğu  ve kontrol altında olacağını söyleyemeyeceğini  kaydeden Akıncı,  bazen bazı şeylerin istemeden  ve kazara olduğunu  belirtti. Büyük bir fırsat görüldüğünü ve doğru davranılması, doğru adımlar atılmasıyla bundan her iki tarafın da yarar sağlayabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, doğru ele alınmadığındaysa istenmeyen olaylarla karşılaşılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın her iki tarafı da tatmin edecek bir çözüm taahhüdüne hala bağlı olduğu  belirtilen haberde, “70 yaşındaki Akıncı’nın birleşik bir adada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hatırlayan son nesilden olduğu  ve çözüme ulaşmanın kolay olmadığını itiraf ettiği” yorumuna yer verildi.

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