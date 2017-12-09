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AKINCI: “KIBRIS KONUSUNDA ESAS AKTÖRLER BURADA YAŞAYANLARDIR”

"Bu topraklarda yaşayanlar ne istiyor?"

AKINCI: “KIBRIS KONUSUNDA ESAS AKTÖRLER BURADA YAŞAYANLARDIR”

"Bu topraklarda yaşayanlar ne istiyor?"

09 Aralık 2017 Cumartesi 10:40
AKINCI: “KIBRIS KONUSUNDA ESAS AKTÖRLER BURADA YAŞAYANLARDIR”
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunun esas aktörlerinin burada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve Rumlar olduğunu ve onların istekleriyle arzularının önemli olduğunu söyledi.

Akıncı, “Asıl önemi olan bu topraklarda yaşayanların ne istedikleridir.. Türkiye ve Yunanistan bu istence ancak yardımcı olabilir. Bunun akıldan çıkarılmaması gerek” dedi. 

Cumhurbaşkanı Akıncı bugün bir ziyareti sırasında TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretine ilişkin soruyu yanıtında değerlendirmelerde bulundu.

Bir Türkiye Cumhurbaşkanın 65 yıl sonra Atina’yı ziyaretinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi olması hepimiz için önemlidir. Sadece Türk ve Yunan halkları için değil, Kıbrıs’taki Türk ve Rum toplumları için de son derece iyi bir gelişme” dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Alexis Cipras’ın Kıbrıs’ta çözüme bağlılıklarını dile getirerek, adil ve kalıcı çözüm istencini ifade ettiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, genel çizgilerin dışında orada çok ayrıntılı bir müzakere yapıldığını düşünmediğini kaydetti. 

Akıncı, ziyaretin bugün de devam edeceğini ve bazı ekonomik ve turistik projelerin söz konusu olabileceğine değindi. 

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