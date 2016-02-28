Akıncı, Kayıplar Konusunda Açıklama Yaptı

AKINCI: “KAYIPLAR KONUSU ORTAK ACIMIZDIR”

“KIBRIS TÜRK TARAFI OLARAK ASKERİ BÖLGELERDE OLASI 30 GÖMÜ YERİ KONUSUNDA GÖSTERDİĞİMİZ OLUMLU TAVRI BUNDAN BÖYLE DE SÜRDÜRECEĞİMİZ TABİİDİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kayıplar konusu ortak acımızdır” diyerek, Kıbrıs Türk tarafı olarak askeri bölgelerde olası 30 gömü yeri konusunda gösterdikleri olumlu tavrı bundan böyle de sürdüreceklerini vurguladı.

Akıncı, “Son zamanlarda gündeme gelen Paşaköy’de gömülü olup da daha sonra yerleri değiştirildiği iddia edilen 100 Kıbrıslı Rum kayıp hakkında verilen bilginin de titizlikle araştırılıp gereğinin yapılacağı muhakkaktır” dedi.

İki lider olarak yaptıkları ortak çağrıda da ifade ettikleri gibi, yıllar geçtikçe gerek kayıp yakınları, gerekse tanıklık edebilecek olanların sayısının azalmakta olduğunu, bu nedenle, çağrılarına uyularak kayıplar hakkında verilen bilgilerin süratle ve ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sadece Kıbrıslı Türk lider olarak değil, bir insan olarak yaptığımız çağrıya bağlı olduğumu ve Türk olsun Rum olsun tüm kayıpların bulunması ve yakınlarının acılarının bir nebze olsun dindirilmesi için, gerekenlerin hızlı biçimde yapılmasını istediğimi bir kez daha belirtirim” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün kayıplar konusunda yazılı açıklama yaptı.

“Kayıplar konusu ortak acımızdır” diyen Akıncı açıklamasında şöyle dedi:

“İki lider olarak yaptığımız ortak çağrıda da ifade ettiğimiz gibi, yıllar geçtikçe gerek kayıp yakınları, gerekse tanıklık edebilecek olanların sayısı azalmaktadır. Bu nedenle, çağrımıza uyularak kayıplar hakkında verilen bilgilerin süratle ve ciddiyetle değerlendirilmesi gerekmektedir. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) saptanmış kendi kuralları içerisinde çalışmalarını titizlikle sürdürmekte olduğuna kuşku yoktur.

Kıbrıs Türk tarafı olarak askeri bölgelerde olası 30 gömü yeri konusunda gösterdiğimiz olumlu tavrı bundan böyle de sürdüreceğimiz tabiidir. Son zamanlarda gündeme gelen Paşaköy’de gömülü olup da daha sonra yerleri değiştirildiği iddia edilen 100 Kıbrıslı Rum kayıp hakkında verilen bilginin de titizlikle araştırılıp gereğinin yapılacağı muhakkaktır. Bu konuda KŞK’nın Kıbrıslı Türk üyesi ile konuşmuş durumdayım. Sadece Kıbrıslı Türk lider olarak değil, bir insan olarak yaptığımız çağrıya bağlı olduğumu ve Türk olsun Rum olsun tüm kayıpların bulunması ve yakınlarının acılarının bir nebze olsun dindirilmesi için, gerekenlerin hızlı biçimde yapılmasını istediğimi bir kez daha belirtirim.”