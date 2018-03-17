AKINCI: “KAPILARIN EŞ ZAMANLI AÇILMAMASI İÇİN SEBEP YOK”

CUMHURBAŞKANI AKINCI DERİNYA’DA ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN GEÇİŞ KAPISINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

“DİYELİM Kİ BİRKAÇ HAFTA ÖNCE BURADA HER ŞEYİ TAMAMLADIK, BURAYI AÇARIZ BİRKAÇ HAFTA SONRA DA DİĞERİNİ AÇARIZ, BURADA SIKINTI YOK BUNA KİMSE İTİRAZ ETMEZ. ÖNEMİ OLAN, (DİYELİM Kİ ) HER ŞEYİ İLE BURAYI BİTİRDİK VE AÇTIK, APLIÇ’TAKİ YILAN HİKAYESİ DEVAM EDİYOR, HİÇBİR GELİŞME YOK, YERİNDE SAYIYORSA… ONU YAŞAMAK İSTEMEYİZ, BÖYLE BİR ŞEY ARZU ETMEYİZ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç’taki kapıların açılması arasına uzun bir süre girmemesi gerektiğini, böyle bir durumla karşılaşmak istemediklerini söyledi.



Akıncı, Aplıç’ta Güney Kıbrıs’ta asfaltlanması gereken 3 kilometrelik bir yolun bulunduğunu, bunun üç ayda tamamlanması durumunda iki kapının eş zamanlı açılabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, Derinya’da geçiş kapısı açılması için çalışma yürütülen bölgede incelemelerde bulundu. Akıncı’nın incelemelerinde Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter hazır bulundu.



KIBRIS TÜRK TARAFININ SORUMLULUKLARI TAMAMLANACAK

Akıncı, geçiş kapısının yer alacağı bölgede basına yaptığı açıklamada, Lefke’de Aplıç bölgesinde, Mağusa’da ise Derinya bölgesinde geçiş kapısı açılması yöndeki Kıbrıs Rum kesimi ile ortak kararın Mayıs 2015’te alındığını ve kararın üzerinden neredeyse 3 yıl geçtiğini hatırlattı. Akıncı, Derinya ve Aplıç’ta Kıbrıs Türk tarafının üzerine düşen yol yapım çalışmasını tamamladığını, eksik olan kısmın kimlik ve gümrük kontrolünü yapacak personellerin kullanacağı kabinlere ve buna bağlı altyapıların olduğunu anlattı.



“BÜTÇE AÇISINDAN SIKINTI YOK… 5 MİLYON TL GEREKİYOR”

Maliye Bakanlığı ile görüştüklerini ve bütçe açısından sıkıntı olmadığını açık bir şekilde söyleyebileceğini kaydeden Akıncı, çalışmalar için ihtiyaç duyulan meblağın 5 milyon TL olduğunu, hafta ortası bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Hükümet ile bir program yapmak üzere bir araya gelmeyi planladıklarını ifade etti.



“AÇILMASI İSTENMİYOR HABERLERİ DOĞRU DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafının Derinya kapısını açmak istemediği” yönünde haberlerin çıktığını ancak bunların gerçekleri yansıtmadığını, yaşanan gecikmelerin iki taraflı olduğunu, Derinya’da Kıbrıs Türk tarafının, Aplıç’ta Kıbrıs Rum tarafının yol güzergahı üzerinde bazı tereddütleri olduğunu ancak bunların aşıldığını kaydetti.



APLIÇ’TAKİ 3 KİLOMETRELİK YOL

Esas gecikmenin Aplıç’ın güney kesimindeki 3 kilometrelik bir yolun yapımında yaşanmakta olduğunu, üç yılda otoyollar tamamlandığını ancak bahse konu yolun tamamlandığını kaydeden Akıncı, bunu “karşılıklı bir suçlama kampanyasının fitilini yakmak için” söylemediğini, Kıbrıs Türk tarafındaki eksiklikleri de söylediğini ancak kapılardan sorumlu bir Rum yetkilisinin mevcut durumu karşılıklı suçlama kampanyasına döndürme çalıştığını ifade etti.



“MAYIS SONU BİTECEK DEMEKTİR”

İki toplumlu teknik komiteden Aplıç’taki yolun ekim ayında tamamlanacağı yönünde bilgi geldiğini ancak Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in kapının 3 aylık bir sürede tamamlanması için talimat verdiğini duyduklarını kaydeden Akıncı, “Mart ayı başında yapılan bu açıklamadan anlaşılan mayıs sonu Rum tarafındaki yol da bitecek demektir… Bizim geciktirme gibi bir hedef, bir arzumuz yoktur” dedi.



LEFKEDE BAZI KESİMLERİN ENDİŞELERİ… “KAYTARILMADIĞINDAN EMİN OLMAMIZ LAZIM”

Lefke’de bazı kesimlerin, Rum tarafındaki gecikmenin isteksizlikten kaynaklanabileceği ve Derinya kapısının açılması halinde Aplıç kapısının hiç açılmayabileceği endişesini taşıdığını kaydeden Akıncı, Derinya kapısının açılışı ile Aplıç kapsının açılışı arasına “uzun bir zaman farkının girmemesi” gerektiğini, kapıların eş zamanlı açılmayabileceğini ancak “diğer taraftaki işin de kaytarılmadığından emin olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Kapıların açılması kararının her iki toplumun yararına olması düşüncesiyle alındığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu gecikmelerin anlamı olmadığını düşünüyorum. Biz üzerimize düşeni yapalım, ondan sonra gelişmeleri değerlendirip adımlarımızı atarız” diye konuştu.



“KOLAY BİR KARAR DEĞİL… BU İŞİ UZATMADAN AÇMA NOKTASINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın içinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığı zaman yeni geçiş kapısı açma kararı almanın kolay olmadığını, bunun için iş birliği ve anlayış ortaya konulduğunu kaydederek “Bu işi uzatmadan kapıları toplumların kullanımına açma noktasındayız. Temenni ederim ki Rum tarafı da aynı anlayışı sergiler” dedi.



ARA BÖLGEDEKİ YOLLARIN YAPIMI

Güzergahın, Birleşmiş Milletler’in kontrolü altındaki bölgelerde kalan kesimlerinin asfaltlanması hakkında ise Akıncı, söz konusu kesimlerdeki yolların ortak yapılması yönünde bir anlaşma yapıldığını, bunun için BM Kalkınma Programı altında ihaleye çıkılacağını ve bu ihaleye konsorsiyumların katılacağını belirtti.



“EŞ ZAMANLI AÇILMAMASI İÇİN SEBEP YOK”

Birleşmiş Milletler kontrolündeki bölgede yapılması gereken çalışmanın sorun olmadığını kaydeden Akıncı, “Kapılardan sorumlu yetkilinin verdiği bilgi doğruysa kapıların eş zamanlı açılmaması için de sebep yoktur” dedi.

Bir tarih vermenin sağlıklı olmadığını, çünkü bahse konu yolun (Aplıç’ta Güney Kıbrıs kesiminde kalan 3 kilometrelik yol) Şubat 2017’de tamamlanması gerektiğini, şimdi ise mayısta tamamlanacağının söylendiğini kaydeden Akıncı, şöyle konuştu:

“Diyelim ki birkaç hafta önce burada her şeyi tamamladık, burayı açarız birkaç hafta sonra da diğerini açarız, burada sıkıntı yok buna kimse itiraz etmez. Önemi olan, (diyelim ki )her şeyi ile burayı bitirdik ve açtık, Aplıç’taki yılan hikayesi devam ediyor, hiçbir gelişme yok, yerinde sayıyorsa… Onu yaşamak istemeyiz, böyle bir şey arzu etmeyiz.”