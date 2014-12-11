Akıncı: “Kapalı Maraş Yılanların Farelerin Değil İnsanların Olsun”

Cumhurbaşkanı adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, “Kapalı Maraş bölgesi yılanların farelerin değil, insanların olsun” diye konuştu.

Akıncı, Türkiye ile kişilikli, karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki istediğini de kaydederek “Kendine güvenen bir yapı Türkiye’yi rahatsız etmez” dedi.

Akıncı dün bazı televizyon programlarına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Akıncı Kapalı Maraş’ın insanların olması yanında, Kıbrıs Türlerinin deniz ve hava yoluyla ilgili sıkıntılarını aşacak formüller geliştirilmesi için uzlaşma çabaları gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Kapalı Maraş’ın BM kontrolünde yerleşime açılmasının ve her iki tarafın müteahhitlerinin ortaklaşa yapacakları çalışmaların toplumlara sağlayacağı ekonomik getirilerden de bahseden Akıncı, “Ama Rum tarafı da bilecek ki biz sadece Maraş’ı görüşüp kapsamlı çözümü unutmayacağız. Ben kapalı Maraş konusunu ‘kapsamlı çözüm müzakerelerine paralel süreçte konuşalım ve güven artırıcı önlemlerin unsurları yanı sıra bunu da değerlendirelim’ diyorum.” şeklinde konuştu.

Bu konuya Türkiye’nin karşı çıkmasına neden olmadığını, bu tür inisiyatiflerin Kıbrıs Türk liderliğinden gelirse Türkiye’nin de bundan memnuniyet duyacağını iddia eden Akıncı, bu konunun Gazimağusa ve bütün Kıbrıs için ne kadar önemli olduğundan halkın haberdar olduğunu belirtti.

“GAZ HEM ÇÖZÜM İÇİN ARAÇ, HEM ÇÖZÜMÜN FİNANSMANI İÇİN KAYNAK OLABİLİR”

Akıncı, “Doğal gaz eğer yeterli miktarda çıkarsa hem çözüm, hem çözümün finansmanı için fırsat olur. Çözüm için araç, finansmanı için kaynak olur” diye konuştu ve tarafların, bunun bilincinde olarak Kıbrıs’ın bütününe ait olan bu kaynağı oturup konuşmayı ve geleceği planlamayı başarabilmeleri gerektiğini söyledi.

Mustafa Akıncı , Türkiye ile kişilikli, karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki istediğini kaydetti.

“KENDİ KURUMLARIMIZDA SÖZ SAHİBİ OLMALI, AMA YANLIŞLARIMIZI DA GÖRMELİYİZ”

Bazı çevrelerde ‘Türkiye’ye karşı’ olarak gösterilmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Mustafa Akıncı, seçim platformlarında bazı insanların kendine avantaj sağlamak için karşısındaki rakiplerin küçültmek aşağılamak ya da haksız yere eleştirmek zorundaymış gibi davrandıklarını savundu.

Akıncı, “Biz federal bir çatı altında ve AB’de sağlıklı yaşayabilecek toplumsal yapı istiyoruz. Böylesi bir yapı Türkiye’yi rahatsız etmez, etmemeli. Bu yapının gelişebilmesi için Kıbrıslı Türklerin kendi kurumlarında söz sahibi olabilmesi şart ancak, bunu yaparken de kendi kendimizle yüzleşmeyi bilmeli ve kendi yanlışlarımızı da görebilmeliyiz” dedi.

Kendisinin bu ülkeye yıllar öncesinden gelerek yerleşen, toplumla birleşen insanlarla hiçbir zaman bir sıkıntısı olmadığını vurgulayan Akıncı, karşı çıktığı konunun partizanca amaçlarla bir gecede bin 500 kişinin vatandaş ve seçmen yapılarak nüfus yapısının erozyona uğratılması olduğunu kaydetti.

“MÜZAKERELERİN LİDERLER DÜZEYİNDE YÜRÜTÜLMESİ DAHA SONUÇ ALICI OLUR”

Kıbrıs müzakerelerine yönelik açıklamalarında “Eğer sonuç alıcı bir müzakere süreci istiyorsak bunun liderler düzeyinde yürütülmesinin daha sağlıklı olacağına inanırım.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçlarıyla ilgili görüşü de sorulan Akıncı, “Seçimin iki turlu olacağı ve ikinci turda seçimi kazanacak kişinin ben olacağım konusundaki inanış çok yaygın” ifadelerini kullandı.