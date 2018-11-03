Akıncı: “Kanserle mücadele ırk, din, dil, renk, cinsiyet ayrımı tanımaz”

AKINCI, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI’NIN DONÖRLER ONURUNA DÜZENLEDİĞİ GALA YEMEĞİNE KATILDI

Lefkoşa, 3 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık ve kanser konusundaki mücadelenin ırk, din, dil, renk, cinsiyet ayrımı tanımayacağını, böyle bir amaç etrafında buluşabilmenin son derece önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın donörler onuruna düzenlediği gala yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, güzel bir amaç için bir araya gelen insanlarla birlikte olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Kutsal bir amaç etrafında buluşan insanların arasında olmak beni her zaman duygulandırır” dedi.

Kanser hastalığıyla ilgili olarak zaman zaman, “o malum hastalık” dendiğini belirterek, “malum”un “bilinen” demek olduğunu, her akrabada, neredeyse her tanıdıkta, eşte dostta bu hastalığın olduğunu, kendi ailesinde de bunu yaşadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Babamı öyle kaybettim. Ama yalnız babamı değil, onun büyüğü olan kardeşi de kanserden kaybedildi vaktiyle. Daha da sayabilirim” dedi.

“HASTALIĞI SAKLAMA DUYGUSUNU YENMELİYİZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, toplumda, “bu hastalığı söylemeyelim saklayalım” duygusu olduğunu, buna karşı bir mücadele yürütüldüğüne de değinerek, “Bu duyguyu yenmemiz gerekiyor. Bunların istatistiklere doğru biçimde yansıması ve doğru bilgi ile doğru hareketler düzenlenmesi lazım. İstatistik bizim ülkemizde en zayıf alanlardan biridir ama sağlık alanındaki istatistiki verilerin yanlış olması, bu konudaki mücadelemizi de etkiler” diye konuştu.

Etkinliğe katkıda bulunmaktan mutlu olduğunu, gelecek yıl da katkıların sürdürüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu konuya emek veren, çaba harcayan, katkı koyan herkesi kutluyorum” dedi.

“BÖYLESİ AMAÇLAR ETRAFINDA BULUŞABİLMEK SON DERECE ÖNEMLİDİR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta iki toplumu ayıran çeşitli unsurlar ve siyasi nedenler olduğuna işaret ederek, “Ama, böylesi bir amaç etrafında buluşabildiğimizi görmek beni ayrıca mutlu etmiştir. Bir Kıbrıslı Türk donör sayesinde yaşamını sürdüren Kıbrıslı Rum, ya da bir Kıbrıslı Rum sayesinde yaşam savaşını kazanan bir Kıbrıslı Türk ne kadar sevindiricidir. Sağlık konusunda mücadele ırk, din, dil, renk, cinsiyet ayrımı tanımaz. O nedenle böylesi amaçlar etrafında buluşabilmek son derece önemlidir. Bu buluşmayı sağlayanları canı gönülden tebrik ediyorum. Bu çalışmaların bu şekilde devamını diliyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, donör İsmail Volkan’a plaket verdi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bazı milletvekillerinin de katıldığı gala yemeğine, Güney Kıbrıs’tan Karaiskakio Vakfı yöneticileri ile Kethi Klerides ve bazı Kıbrıslı Rum donörler de katıldı.