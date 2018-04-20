Akıncı: “İstişarelerimiz devam edecek”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla geniş ve detaylı görüş alışverişinde bulunarak son gelişmeleri değerlendirdiklerini, istişarelerinin devam edeceğini belirtti.



Akıncı, Çavuşoğlu ilenin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile her KKTC ziyaretinde olduğu gibi, önce baş başa sonra da Hükümet ve Cumhuriyet Meclisi’ndeki parti başkanları ile birlikte geniş ve detaylı bir görüş alışverişinde bulunduk, son gelişmeleri değerlendirdik. İstişarelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.