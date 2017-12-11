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Akıncı İstanbul'da Zirveye Katılacak

Akıncı İstanbul'da Zirveye Katılacak

11 Aralık 2017 Pazartesi 16:30
Akıncı İstanbul'da Zirveye Katılacak
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT ) olağanüstü zirvesine katılmak üzere yarın öğle saatlerinde İstanbul’a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İİT Dönem Başkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek olağanüstü zirvede, Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınması ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Çarşamba günü yapılacak olağanüstü zirvenin ardından aynı gün akşam saatlerinde KKTC’ye dönecek.
 

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