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Akıncı İle Guterres Bu Gece Yarısından Sonra Görüşüyor

Akıncı İle Guterres Bu Gece Yarısından Sonra Görüşüyor

28 Eylül 2018 Cuma 15:08
Akıncı İle Guterres Bu Gece Yarısından Sonra Görüşüyor

GUTERRES’İN BUGÜNKÜ GÜNDEMİ KIBRIS

CUMHURBAŞKANI AKINCI BU AKŞAM GECE YARISINDA SONRA NEW YORK’TA BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES’LE BİR ARAYA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bu akşam gece yarısından sonra görüşecek.

Kıbrıs saatiyle cumartesinin ilk saatlerinde 02.40’ta, New York saatiyle ise bugün 19.40’ta yapılacak görüşmeyle yarım asırlık Kıbrıs sorunu bir kez daha BM’nin üst düzeyde gündemine taşınmış olacak.

İsviçre’nin Crans-Montana kentinde geçen yıl temmuz ayında düzenlenen Kıbrıs Konferansı’nın başarısızlıkla sonuçlanmasıyla kopan Kıbrıs müzakere sürecinin ardından gözler bugün New York’a çevriliyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmesi BM Genel Merkez binasının 38’inci katında yer alacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da katılacağı görüşmede Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter Guterres’le görüşmesinin ardından önce BM Genel Merkezi’nde, ardından KKTC New York Temsilciliği’nde basın açıklaması yapacak.

Genel Sekreter Guterres, bugün Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’le de Kıbrıs saatiyle 17.30’da, (New York saatiyle 10.30’da) görüşecek.

Guterres, Kıbrıs’ta müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için gerekli zeminin oluşup oluşmadığını belirlemesi için geçici özel danışmanı Amerikalı diplomat Jane Holl Lute’u taraflarla görüşüp, rapor hazırlamakla görevlendirmişti. Lute bu çerçevede adada ve garantör ülkelerde görüşmeler yapmıştı.

Guterres, Lute’un raporunu önlerini görebilmek için merakla beklediğini ifade etmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, New York öncesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.

AKINCI “ARTIK EKSİ MÜZAKERE SÜREÇLERİ DÖNEMİ KAPANDI” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Salı günü New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Guterres’in Lute’un raporu ışığında değerlendirmelerini taraflarla paylaşıp bundan sonrası için ne düşündüklerini dinlemek istediğini belirtmişti. Akıncı ayrıca “Crans Montana sonrasında geçen eylül ayında da kendisiyle buluşmamızda ve iki ay önce Sayın Lute’la görüşmemizde de dile getirdiğimiz ve sıklıkla kamuoyuna duyurduğumuz gibi, Kıbrıs sorununda artık eski müzakere süreçleri dönemi kapanmıştır” demişti.

Akıncı, takvimsiz ve sonuç odaklı olmayan süreçlerle sadece zaman tüketilebileceğine işaret ederek geçen zamanın da Kıbrıs’ta statükonun pekişmesine hizmetten başka bir işe yaramayacağını belirtmişti.

Bu nedenle yıllardır uygulanan yöntemlerle bir yere varılamadığı anlaşıldığına göre, takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesinin ve siyasi irade ve kararlılıkla davranılmasının artık zorunlu hale geldiğini ifade etmişti.

Son Güncelleme: 28.09.2018 18:53
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