Akıncı ile Erhürman'ın bugünkü haftalık olağan görüşmesi iptal edildi

AKINCI İLE ERHÜRMAN’IN BUGÜNKÜ HAFTALIK OLAĞAN GÖRÜŞMESİ İPTAL EDİLDİ

YOĞUN PROGRAMLARI VE ÇAVUŞOĞLU’NUN ZİYARETİ SIRASINDA GEREKLİ DEĞERLENDİRMELERİN YAPILMIŞ OLMASI NEDENİYLE GÖRÜŞME GELECEK HAFTA YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın bugün gerçekleştireceği haftalık olağan görüşme iptal edildi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın telefon görüşmesinin ardından bugünkü toplantının iptaline, görüşmenin gelecek hafta yapılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın bugünkü yoğun programları ve geçtiğimiz hafta TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla yapılan toplantılarda iki kez biraraya gelerek genel değerlendirme yapmaları nedeniyle, görüşmenin gelecek hafta yapılması kararlaştırıldı.