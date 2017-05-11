Akıncı İle Eıde Yaklaşık 2 Saat Görüştü

EIDE: “ADADA BULUNAN BAZI ULUSLARARASI FİNANSAL KURUMLARIN ÜST DÜZEY GÖREVLİLİLERİYLE BUGÜN CESARET VERİCİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİM”

“BU LİDERLER VE KIBRISLILARIN ÇÖZÜM KONUSUNDA BÜYÜK BİR DESTEĞE SAHİP OLDUĞUNUN BİR DİĞER GÖSTERGESİ”

“GUTERRES, BANA VE LİDERLERE ÇABALARIMIZI İKİ KATINA ÇIKARMAMIZ GEREKTİĞİ SİNYELİNİ VERDİ”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, adada bulunan bazı uluslararası finansal kurumların üst düzey görevlileriyle bugün cesaret verici görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti ve tümünün çözüme ulaşılmasına ve çözümden sonra mali destek bakımından aktif şekilde destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Bunun, liderler ve “Kıbrıslıların” çözüm konusunda büyük bir desteğe sahip olduğunun bir diğer göstergesi olduğunu belirten Eide, ancak müzakere sürecinin liderler tarafından yürütülen bir süreç olduğunu, böyle olması gerektiğini ifade etti.

BM’den hiç kimsenin bu işi ele almayı düşünmediğini, hakemliğe soyunmadığını vurgulayan Eide, bir BM planının söz konusu olmadığını da belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in kendisine ve liderlere, çabalarını iki katına çıkarmaları ve ellerindeki fırsatı değerlendirmeleri sinyali verdiğini ifade eden Eide, bir çözüme ulaşmanın mümkün olduğunu ancak bunun ciddi liderlik ve çok çalışma gerektirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide bir araya geldi.

Bu akşam gerçekleştirilecek liderler buluşması çerçevesinde yapılan ve Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15:00’te başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede Akıncı’ya, Müzakereci Özdil Nami, Sözcü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı-Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani; Eide’ye ise, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar eşlik etti.

Görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunan Eide, sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le bir araya geldiklerini hatırlattı ve bu akşam Mayıs ayının planlanmış ikinci görüşmesi için hep birlikte olacaklarını ifade etti. Eide bir sonraki liderler görüşmesinin ise 17 Mayıs’ta gerçekleştirileceğini de kaydetti.

Akıncı’yla gündemlerindeki konularla ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Eide, ayrıca önlerinde duran resme yoğunlaştıklarını ifade etti. Eide, bir yandan müzakerelerde yavaş da olsa bir ilerleme kaydedilirken, diğer yandan müzakereleri saran zor bir çevreyle karşı karşıya bulunulduğunu a belirtti. Bunun iki toplumun moduyla alakalı olduğunu kaydeden Eide, çevredeki uluslararası gelişmelerin de etkili olduğunu ifade etti ve kaybedecek zaman olmadığını vurguladı.

Anastasiadis ile Akıncı’ya New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres, BM liderliği, Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerle ilgili bilgiler aktardığını söyleyen Eide, bu yetkililerin tümünün Kıbrıs konusuyla ilgili ve destekleyici olduğunu ifade etti.

Akıncı ile Anastasiadis’in müzakereler kapsamında ilk kez bir araya gelişinin üzerinde 2 yıl geçtiğini kaydeden Eide, kaydedilen ilerlemelerin yaşanabilecek krizler ve duraksamalar yüzünden boşa gitmemesi gerektiğini vurguladı. Bu riskleri New York’ta görüştüğü yetkililerle paylaştığını kaydeden Eide, gerçekçi olunması ve zamanın doğru kullanılması gerektiğini dile getirdi.