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Akıncı İle Anastasiadis Uzun Bir Aranın Ardından Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da gerçekleştirilen Beşli Konferans kapsamında bir araya geldikleri 6 Temmuz 2017’den bu yana ilk kez gayri resmi yemekte bir araya geldi.

Akıncı İle Anastasiadis Uzun Bir Aranın Ardından Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da gerçekleştirilen Beşli Konferans kapsamında bir araya geldikleri 6 Temmuz 2017’den bu yana ilk kez gayri resmi yemekte bir araya geldi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:34
Akıncı İle Anastasiadis Uzun Bir Aranın Ardından Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi…
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GÖRÜŞME MÜZAKERELERİN YENİDEN BAŞLAMASI DEĞİL, BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ NİTELİĞİNDE…

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Crans Montana’da gerçekleştirilen Beşli Konferans kapsamında bir araya geldikleri 6 Temmuz 2017’den bu yana ilk kez gayri resmi yemekte bir araya geldi.

Liderler 9,5 aylık aranın ardından BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spear’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında buluştu.  Görüşme, saat 19.08’de başladı.

Görüntü için dahi ara bölgeye basının alınmadığı görüşme, müzakerelerin yeniden başlaması değil, bir durum değerlendirmesi niteliğinde.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yemekle ilgili olarak 5 Nisan’da yaptığı açıklamada, bu  buluşmanın herkesin ayrı ayrı yollara mı gideceği yoksa birlikte mi yürüneceğini görme açısından önemli olduğunu söylemiş; tamamen bir niyet araştırması olduğunu kaydetmişti.

Amacın 10 aydır bir araya gelmemenin yarattığı sıkıntıların aşılması olduğunu söyleyen Akıncı, yemekteki gündemin “asıl konuşulması gerekenler” olacağını,  sürecin Crans Montana’da bırakıldığı yerden aynen başlamasının da söz konusu olmadığını vurgulamıştı.

2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir yıla yakın kesintiye uğrayan müzakereler, Akıncı’nın Cumhurbaşkanı seçilmesinin hemen sonrasında başlamış,  BM parametreleri ve 11 Şubat 2014 mutabakatını esas alınarak yoğun bir şekilde sürdürülmüştü.

Müzakereler Cenevre’de başlayan, Crans Montana’da devam eden, Kıbrıs sorununun iki kurucu devlet temelinde federal bir çözümle sonlandırılmasını hedefleyen ve garantörlerin de katıldığı 5’li konferansın sonuçsuz kapanmasıyla kopmuştu.

Son Güncelleme: 16.04.2018 20:21
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