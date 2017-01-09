AKINCI İLE ANASTASİADİS KKTC SAATİYLE 19.50’DE YENİDEN BİR ARAYA GELDİ



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis saat 17.50’de (KKTC saatiyle 19.50) yeniden bir araya geldi.Liderlerin, “Güvenlik ve Garantiler” konusunda fikir teatisinde bulunması, zaman kalması halinde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” konusunda açıkta kalan diğer konuları irdelemesi bekleniyor.Cenevre’de bu sabah saat 09.00 sıralarında müzakerelere başlayan veyaklaşık 4 saat görüşen liderler “Mülkiyet” ve “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlıklarını ele aldı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, görüşmelere ara verildiğinde yaptığı açıklamada, yoğun günler yaşanan İsviçre’de herşeyin planlandığı gibi gittiğini söylemişti. Burcu, konuların planlandığı şekilde tartışıldığını belirtmişti.Liderler Cenevre saatiyle saat 13.00’de ara vermiş ancak müzakere heyetleri çalışmaya devam etmiş ve “Mülkiyet” konusundaki teknik çalışmada bulunmuştu. Teknik heyetler kendi aralarında toplanıp, uzlaşıları artırmaya dönük çalışma yaptı.Müzakereci Özdil Nami de bu süre içinde müzakereler nedeniyle Cenevre’de bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Yardımcısı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, CTP Genel Başkanı Tufan Erhgürman, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki heyetleri bilgilendirdi.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bu akşam saat 20.30’da Cenevre’de bulunan Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.