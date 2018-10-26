banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92938
ALTIN
224.281
DOLAR
5.6291
STERLİN
7.2291
EURO
6.4061
Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi
AKINCI İLE ANASTASİADİS BİR ARAYA...
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’TEN EYLEM VE GREV
Bu avukat hangi devlette yaşıyor!
BU AVUKAT HANGİ DEVLETTE YAŞIYOR!
Gemikonağı’nda aracı ile çarptığı kişiyi ağır yaraladı
2 KİŞİ TUTUKLANDI
banner282

Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi

Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi

26 Ekim 2018 Cuma 07:46
Akıncı ile Anastasiadis bir araya geldi

GÜNDEM, GEÇİŞLERE HAZIR OLAN DERİNYA -APLIÇ KAPILARININ AÇILIŞ TARİHLERİNİ BELİRLEYEREK DUYURMAK VE KIBRIS'IN GELECEĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ PAYLAŞMAK
 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, uzun bir aranın ardından bugün bir araya geldi.

İki liderin görüşmesi BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki ikametgahında yer alıyor. Görüşme, saat 10:10’da başladı.

Crans Montana’daki Beşli Konferans’ın anlaşma olmadan sona erdiğinin ilan edildiği 7 Temmuz 2017’den bu yana teması olmayan Akıncı ile Anastasiadis, en son 16 Nisan’da Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 15 Ekim'de Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporun açıklanmasının ardından, geçişlere hazır olan Derinya -Aplıç kapılarının açılış tarihlerini belirleyerek duyurmak ve Kıbrıs'ın geleceğine ilişkin düşüncelerini öğrenmek için Rum liderle görüşmek istediği yönünde çağrı yapmıştı.

LUTE 31 EKİM’DE KIBRIS’A GELİYOR
Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs raporunun BM Güvenlik Konseyi’nde 30 Ekim’de görüşülmesinin hemen  ardından liderlerle temaslarda ulunmak üzere 31 Ekim’de Kıbrıs’a gelecek

Son Güncelleme: 26.10.2018 10:58
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Venezuela'nın Kripto Parası Petro Gelecek Hafta Satışa Sunulacak
Venezuela'nın Kripto Parası Petro Gelecek Hafta Satışa Sunulacak
Bu avukat hangi devlette yaşıyor!
Bu avukat hangi devlette yaşıyor!
KTOEÖS’ten eylem ve grev
KTOEÖS’ten eylem ve grev
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tören geçişi yapılacak güzergÂhlar trafiğe kapatılacak
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tören geçişi yapılacak güzergÂhlar trafiğe kapatılacak
26 Ekim 2018 Cuma Gündemi
26 Ekim 2018 Cuma Gündemi
Dünya Sendikalar Federasyonu Üyesi Sendikalar İle İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Akıncı İle Anastasiadis’e Ortak Deklarasyon Sundu
Dünya Sendikalar Federasyonu Üyesi Sendikalar İle İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Akıncı İle Anastasiadis’e Ortak Deklarasyon Sundu
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Dün Gerçekleştirildi
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı Dün Gerçekleştirildi
“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
“okul Öncesi Eğitim Derneği” Tanıtım Etkinliği Düzenlendi
Meral Akıncı Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün Toplantısına Katıldı
Meral Akıncı Beylerbeyi Inner Wheel Kulübü’nün Toplantısına Katıldı
UBP 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor
UBP 21. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim