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AKINCI İLE ANASTASİADİS 16 NİSAN’DA BİR ARAYA GELİYOR

AKINCI İLE ANASTASİADİS 16 NİSAN’DA BİR ARAYA GELİYOR

30 Mart 2018 Cuma 15:13
AKINCI İLE ANASTASİADİS 16 NİSAN’DA BİR ARAYA GELİYOR
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AKINCI İLE ANASTASİADİS 16 NİSAN’DA BİR ARAYA GELİYOR

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, uzun bir aranın ardından 16 Nisan’da bir araya geliyor.

BM’den yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek "resmi olmayan" toplantı saat 19.00’da başlayacak. 

Akıncı ile Anastasiadis, en son haziran ayında, İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nda bir araya gelmişti.

Anahtar Kelimeler:
Nikos AnastasiadisMustafa Akıncı16 Nisan’da Bir Araya Geliyor.
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