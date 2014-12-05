Akıncı İçin İlk Kitlesel Toplantı Girne’de Yapıldı

AKINCI: “GÜVENDİĞİM TEK GÜÇ HALKIN GÜCÜ...”

Cumhubaşkanlığı seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Mustafa Akıncı, güvendiği tek gücün halkın gücü olduğunu vurguladı.

Mustafa Akıncı’yı desteklemek amacıyla ilk kitlesel toplantı dün akşam Girne’de gerçekleştirildi.

Basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Mustafa Akıncı söz konusu toplantıda, Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Toplantı sürerken kendisine iletilen çağrılar üzerine programında değişiklik yapan Akıncı, Girne’de kalabalığa kısa bir konuşma yaptı.

“HALKTAN GELEN ÇAĞRIYLA ADAY OLDUM”

Halktan gelen çağrıyla aday olduğunu belirten Akıncı, “Bu sorumluluktan kaçamazdım. Ülkenin içinde bulunduğu bu durum karşısında evde oturup kalamazdım. Yola çıkmak gerekti. Bu yolculukta inandığım, güvendiğim tek güç var. O güç sizsiniz, o güç halktır”dedi.

“CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ GENEL SEÇİMLERDEN FARKLI”

Partilere saygı duyduğunu, parti camialarına karşı bir sözünün olmayacağını kaydeden Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçiminin parti odaklı sonuçlara endekslenen genel seçimlerden farklılık gösterdiğini, bu seçimde partilerden çok kişilerin ve temsil ettikleri değerlerin, düşüncelerin, ilkelerin çok büyük önemi olduğunu kaydetti.

Kenidisine destek veren sesiz çoğunluk içerisinde; farklı partilerden insanlar, destek vereceğini açıklayan iki parti, sivil toplum örgütleri, hukukçular, iş insanları, akademisyenler, memurlar, işçiler, özel sektör çalışanları, üreticiler ve emekçilerin bulunduğunu anlatan Akıncı, tüm renkleri kucaklayan vizyonla büyük destekle yola çıktıklarını ve bu desteğin kendilerini başarıya götüreceğini ifade etti.