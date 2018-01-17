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AKINCI: “HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ, ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYABİLECEK BİR GRUP BAŞKANINA YA DA MİLLETVEKİLİNE VERMEK DURUMUNDAYIM"

AKINCI: “HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ, ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYABİLECEK BİR GRUP BAŞKANINA YA DA MİLLETVEKİLİNE VERMEK DURUMUNDAYIM"

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:26
AKINCI: “HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ, ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYABİLECEK BİR GRUP BAŞKANINA YA DA MİLLETVEKİLİNE VERMEK DURUMUNDAYIM"
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AKINCI: “HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİNİ, ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYABİLECEK BİR GRUP BAŞKANINA YA DA MİLLETVEKİLİNE VERMEK DURUMUNDAYIM"

CUMHURBAŞKANI AKINCI, SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN SÜRECİN İLERLEDİĞİNİ BELİRTTİ

“ANAYASAL ÇERÇEVEDE, HUKUK İÇİNDE GEREĞİ YAPILACAK”

“HÜKÜMET BİR İKİ GÜN İÇİNDE İSTİFASINI SUNACAK”

“PARTİLERLE İSTİŞARELER BAŞLAYACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, milletvekilliği erken genel seçimi sonuçlarının açıklanmasının ardından sürecin ilerlediğini, Anayasal çerçevede, hukuk içinde gereğinin yapılacağını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne’de Oğuz Veli Ortaokulu'nun kütüphane açılışında basının, seçime ve yeni hükümetin kurulmasına yönelik sorusu üzerine süreçle ilgili bilgi verdi. 

Akıncı, siyasi partilerin değerlendirmeler yaptığını söyleyerek, milletvekillerinin yemin gününün yaklaştığını, hükümetin istifasını bir iki gün içinde sunmasının beklendiğini kaydetti. 

İstifanın ardından yeni hükümet kuruluncaya kadar şimdiki hükümetin görevde kalmasına ilişkin yetkilendirme yapacağını anlatan Akıncı, daha sonra partilerle istişarelerin başlayacağını söyledi. 

“GÖREV GEREKLİ ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYIP KURABİLECEK OLANA”

Akıncı, Anayasa’nın öngördüğü çerçevede hükümeti kurma görevini, gerekli çoğunluğu sağlayıp kurabilecek olan bir grup başkanına ya da milletvekiline vermek durumunda olduğunu belirtti. 

Ülkede parlamenter sistem olduğunu, hükümetleri cumhurbaşkanının değil siyasi partilerin kurduğunu söyleyen Akıncı, cumhurbaşkanının hükümetin atamasını yapacağını kaydetti. 

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