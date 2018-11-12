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Akıncı: “Herkesin kaygıları ortaktır”

Akıncı: “Herkesin kaygıları ortaktır”

12 Kasım 2018 Pazartesi 22:03
Akıncı: “Herkesin kaygıları ortaktır”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, BASIN TOPLANTISINDA SORULARI YANITLADI 
 

AKINCI: “HERKESİN KAYGILARI ORTAKTIR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümet ve Türkiye ile kaygılarının ortak olduğunu, pek çok konuda ortak paydada buluştuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, basın toplantısında Nisan 2020’de yer alacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, müzakere süreci üzerindeki etkisinin sorulması üzerine, “Cumhurbaşkanlığı seçimi Nisan 2020'de. Daha uzun zaman var, şimdiden adaylık konusunu tartışmak yanlış. Lute gelecek. Adil ve kalıcı bir çözümü sağlayabilirsek bunun için uğraş vermeliyiz. Adaylık günü gelince değerlendirilir” dedi.

EN UYGUN MODEL
 
Kıbrıslı Rumlara adadaki halklara iyi bir gelecek yaratma çağrısında bulunan Akıncı, adadaki toprak ve denizdeki zenginliklerin ada halklarına yeterli olduğunu, bunu bölüşecek bir zihniyetin geliştirilmesi gerektiğini, iyi çalışan federatif bir yapı kurulabileceğine, bu sistemin en uygun model olduğunu, bunun dışında olabilecek bir şey bulunmadığını söyledi.

ZAMAN AKIP GİDİYOR

Akıncı basın toplantısında, Anastasiadis’in ifadelerine yanıtlar da verdiğini ancak esas mesajın; “Zaman akıp gidiyor, bu yitirilen zamanı sonra çok arayacağız” olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki halka siyasi eşitlik ve güvenli bir yapı sunma sorumluluğunun herkesten fazla olduğunu, çünkü en fazla zararı görenin Kıbrıslı Türkler olduğunu, durumu idrak edememeleri halinde Kıbrıslı Rumların da zarar göreceğini söyledi.

KAYGILAR ORTAKTIR

Hükümet, Dışişleri Bakanlığı veya Türkiye ile görüş ayrılığı bulunup bulunmadığı sorusuna ise Akıncı, Yunanistan ve Türkiye’nin bir çözüm için desteğinin kaçınılmaz olduğunu, ancak bunun ayni şeyi düşünüp yapmak anlamı taşımadığını, zaman zaman Türkiye ile farklılıklar da olabileceğini, zaman zaman lider olarak inisiyatif almak zorunda kalabileceğini, ancak Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda özgürce ve güven içinde yaşaması ve 1974 öncesinin bir kez daha yaşanmamasının Türkiye ile ortak nokta olduğunu ifade etti.

Akıncı, zaman zaman Meclis’in görüşmeci yetkisini Cumhurbaşkanı’ndan alması yönünde sesler çıktığını, ancak müzakere tarihinde Meclis kararıyla yürütülen müzakerenin hiç olmadığını söyledi.

Hükümet ortaklarının kendi aralarında, “hükümetin ortak paydasını ilgilendiren konularda Dışişleri Bakanı olarak, değilse parti başkanı olarak açıklama yapılır” şeklindee bir anlaşma yapmış olabileceğini kaydeden Akıncı, ancak birçok konuda ortak paydada buluştuklarını, kimsenin siyasi eşitliğin sorgulanması taraftarı olmadığını, bunun hiçbir parti tarafından istenmediğini, ucu açık bir sürecini kimsenin istemediğini vurguladı.

 

Son Güncelleme: 13.11.2018 01:11
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