Akıncı: “Harita İle İlgili Konular En Son Raddede Bir Yerlere Kapanarak Sonuçlandırılacak”

AKINCI: “HARİTA İLE İLGİLİ KONULAR EN SON RADDEDE BİR YERLERE KAPANARAK SONUÇLANDIRILACAK”

“TOPRAK, GÜVENLİK VE GARANTİLER, TÜM TARAFLARIN VE GARANTÖRLERİN KATILIMIYLA ÇÖZÜLECEK KONULAR”

“BM GENEL SEKRETERİ, DAVOS’TA LİDERLERLE GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU… OLUMLU YANIT VERDİK”

“EĞİTİM KOMİTESİNİN ÜYELERİ SAPTANDI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde harita ile ilgili konuların en son raddede bir yerlere kapanarak, herhangi bir spekülasyona neden olmadan sonuçlandırılacağını söyledi.

Akıncı, “Toprak” ve “Güvenlik ve Garantiler” konularının, tüm tarafların ve garantör ülkelerin katılımıyla çözülecek bir konu olduğuna dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anastasiadis ile bugün yaptığı görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı, müzakerelerde tüm başlıkların 11 Şubat 2014 belgesinin öngördüğü üzere, dönüşümlü olarak ele alındığını, bunlardan “Yönetim ve Güç Paylaşımı” ile “Ekonomi ve AB ile ilişkilerin” daha önce konuşulduğunu, son birkaç ayda ise “Mülkiyet” başlığı üzerinde yoğun çalışıldığını söyledi.

“HARİTA VE YÜZDELİKLER SON AŞAMADA”

“Toprak” konusunun, garantörlerin de katılacağı toplantıda çözülecek bir konu olduğunu kaydeden Akıncı, “Toprak” başlığındaki ortak anlayışın yer isimleri, haritalar ve yüzdeliklerin son aşamada ele alınması yönünde olduğunu belirti.

“Toprak” konusunun başka hususları da bulunduğunu ve bunların da müzakere edileceğinin altını çizen Akıncı, harita ve ilgili konuların son raddede bir yere kapanarak ve herhangi bir spekülasyona neden olmadan sonuçlandırılacağını söyledi.

Mutabık olunan noktalar yanında çeşitli görüş ayrılıkları ve zorlukların da bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, anlayış farklılıkları ve bu farkların nasıl kapatılıp, yakınlık sağlanacağı üzerinde çalıştıklarını ve bugünkü görüşmenin bu anlamda yararlı olduğunu kaydetti.

“BM GENEL SEKRETERİ GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNDU”

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un Davos’ta her iki liderle görüşme talebinin bugün müzakere masasına geldiğini açıklayan Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının bilinen tutumu çerçevesinde bu çağrıya olumlu yanıt verdiğini söyledi.

“EĞİTİM KOMİTESİ’NİN ÜYELERİ SAPTANDI”

Öte yandan, Akıncı, Kasım ayında oluşturulmasına karar verilen Eğitim Komitesi’nin üyelerinin saptandığını ve komitenin 11 Kıbrıslı Türk ve 11 Kıbrıslı Rum’dan oluşacağını belirtti.

Akıncı, Kasım ayında Rum gençlerin sebep olduğu üzücü olaylar sonrası Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in olumlu duruşu ve olayı kınayan açıklamalarının sevindirici olduğunu ve bu hareketlerin eğitimle alâkalı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı böylesi bir komitenin kurulmasının geç kalınmış bir karar olmakla birlikte, hoşgörü, tolerans ve empati yeteneğinin gelişmesi için önemli bir adım olduğunu, komitenin daha hoşgörülü, daha toleranslı olabilmek adına, eğitimin rolünü yeniden biçimleyen çalışmalara imza atması temennisinde bulundu.

Akıncı’nın açıkladığı isim listesine göre Ortak Eğitim Komitesi’nin 11 Türk üyesi şu isimlerden oluşuyor: “Meltem Onurkan Samani, Ahmet Pehlivan, Fahriye Altınay, Sıtkıye Kuter, Şenel Hüsnü Raman, Mete Oğuz, Süleyman Gelenel, Hakan Karahasan, Simge Zekican Kahvecioğlu, Esen Bahadır, Şebnem Pekdoğan”









