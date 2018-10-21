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Akıncı: “Güzellikler paylaşıldıkça artar, zorluklar ve sıkıntılar da paylaştıkça azalır”

Akıncı: “Güzellikler paylaşıldıkça artar, zorluklar ve sıkıntılar da paylaştıkça azalır”

21 Ekim 2018 Pazar 12:36
Akıncı: “Güzellikler paylaşıldıkça artar, zorluklar ve sıkıntılar da paylaştıkça azalır”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, güzelliklerin paylaşıldıkça arttığını, zorlukların ve sıkıntıların da yine paylaştıkça azaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 5. Bağlıköy Geleneksel Paluze Günü’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, etkinliğinin açışında yaptığı konuşmada, yerel kültürü yaşatmak ve paylaşmak amacıyla bir araya gelindiğini ifade ederek, güzelliklerin paylaşıldıkça arttığını, zorlukların ve sıkıntıların da yine paylaştıkça azaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz bir gerçek. Dolayısıyla, omuz omuza, el ele vererek bu sıkıntılı dönemi de hep birlikte aşacağımızdan kuşkum yok. Bütün bu sıkıntılara rağmen kültürümüzü yaşatma mücadelesi devam ediyor” dedi.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği’ni faaliyetlerinden dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Onların bu uğraşlarına devlet olarak her türlü katkıyı yapmaya hazırız, elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Bağlıköy’ün küçük bir köy olduğunu ama büyük işler yaptığını anlatarak, “Burada çok büyük güzellikler sergileniyor. İnsanımız bundan ne kadar fazla istifade ederse o kadar iyi olur diye düşünüyorum. Bu yönde de teşvik edici olmamız lazım, bunu daha fazla duyurmak, daha fazla tanıtmamız lazım” dedi.

Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Taner Kerimoğlu da, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eşi Meral Akıncı’nın kendilerine büyük destek verdiğini belirterek, desteğinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi, stantları ziyaret ederek, esnafın satış yaptığı yerel ürünlerden satın aldı.

 

Son Güncelleme: 21.10.2018 15:40
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