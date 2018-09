Akıncı: “Güven Yaratıcı Önlemlerin Arkasındayız. Gereklerini Yerine Getirdik. Getirmeye Devam Edeceğiz“

CUMHURBAŞKANI AKINCI ERCAN’DA KONUŞTU (3-SON)“

“GÜVEN YARATICI ÖNLEMLERİN ARKASINDAYIZ. BUNLARIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRDİK. GETİRMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ. BEKLENTİMİZ AYNI KARŞILIĞI DİĞER TARAFTAN DA GÖRMEK”

“GARANTÖR ÜLKELERİN YETKİLİLERİNİN BİR ARAYA GELMESİ, DEĞERLENDİRME YAPMASI İYİ VE DOĞRU BİR GELİŞME AMA İŞ BURADA BAŞLAYIP BURADA BİTMİYOR”



“KIBRIS’TA BULUNACAK HERHANGİ BİR ÇÖZÜMÜN ASIL KURGULAYICISI VE UYGULAYICISI KIBRISLI TÜRKLER VE RUMLAR OLACAK”



“APLIÇ’IN GÜNEY KISMINDAKİ YOL ÇALIŞMASININ EKİME KADAR SARKACAĞI ANLAŞILIYOR. BİZİM YOLLARIN YAPILMASIYLA İLGİLİ SORUNUMUZ KALMADI”



“ÖZELEŞTİRİ YAPMAK GEREKİRSE, KIBRIS TÜRK TARAFI OLARAK BİZİM DE GECİKMELERİMİZ OLDU. KEŞKE BİZ DE HER ŞEYİMİZLE HAZIR OLSAYDIK. TEMENNİMİZ VE OLMASI GEREKEN BUYDU AMA ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLSE KÂR”



“HÜKÜMETİN VE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ’NİN SÖYLENENLERİ YERİNE GETİRMESİNİ BEKLİYORUM”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının güven yaratıcı önlemlerin arkasında olduğunu kaydederek, “Bunların gereklerini yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Beklentimiz aynı karşılığı diğer taraftan da görmektir” dedi.



Kıbrıs sorununun çözümü bağlamında her türlü diyaloğun yararlı olacağını, garantör ülkelerin yetkililerinin bir araya gelmesini, değerlendirme yapmasını iyi ve doğru bir gelişme olarak değerlendirdiğini belirten Akıncı, “İş burada başlayıp burada bitmiyor. Kıbrıs’ta bulunacak herhangi bir çözümün asıl kurgulayıcısı ve uygulayıcısı Kıbrısları Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olacak” açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’a hareketinden önce Ercan Havaalanı’nda basının sorularını da yanıtladı.



Aplıç’ın güney kısmındaki yol çalışmasının Ekime kadar sarkacağının anlaşıldığını belirten Akıncı, “Bizim yolların yapılmasıyla ilgili sorunumuz kalmadı. … Bu konuda özeleştiri yapmak gerekirse, Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim de gecikmelerimiz oldu” dedi.



“Keşke biz kabinlerle, elektrik, telefon, internetle, her şeyimizle hazır olsaydık. Temennimiz ve olması gereken buydu ama zararın neresinden dönülse kârdır” şeklinde konuşan Akıncı, “Zaten Rum tarafı daha hazır değil. Hükümetimiz ‘Rum tarafı hazır olunca, geçici tedbirlerle bile olsa biz de hazır olacağız’ diyor. Hükümetin ve Müteahhitler Birliği’nin söylenenleri yerine getirmesini bekliyorum” dedi.



GARANTÖRLER GÖRÜŞMESİ BUGÜN…



Akıncı, ilk olarak, garantörlerin görüşmesiyle ilgili soruyu yanıtladı.



Mustafa Akıncı, garantör ülkelerin kendi aralarında istişare etme arzusunun bir süredir gündemde olduğunu kaydederek, “Bu konu özellikle Yunanistan Dışişleri Bakanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı arasında daha çok konuşulmuş bir konuydu” dedi.



İngiltere’nin bu konuyla ilgili bir süre sessizliğini koruduğunu ancak sonra onay verdiğini belirten Akıncı, New York saatiyle bugün öğle saatlerinde üçlü bir görüşme gerçekleştireceğinin anlaşıldığını belirtti.



“HER TÜRLÜ DİYALOĞUN KUŞKUSUZ YARARI VAR”



Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle devam etti:

“Kıbrıs sorunun çözümü bağlamında her türlü diyaloğun kuşkusuz yararı vardır. Garantör ülkelerin yetkililerinin bir araya gelmesi, değerlendirmeler yapması gayet doğaldır. Bunu iyi ve doğru bir gelişme olarak değerlendiriyorum ama iş orada başlayıp orada bitmez. Kıbrıs’ta bulunacak herhangi bir çözümün asıl kurgulayıcısı ve uygulayıcısı Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olacaktır. Bulunacak olan çözümün adı, içeriği ne olacaksa olsun onu hayatta tutacak, uygulanabilir, sürdürülebilir kılacak olan toplumların iradeleri olacak. Bu husus hiçbir zaman unutulmamalı.”



“DERİNYA VE APLIÇ KAPILARIN AÇILMASI GECİKTİ”



Derinya ve Aplıç kara sınır kapılarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan, bu konuda 2015’te alınan siyasi bir karar olduğunu anımsatan Akıncı, şöyle devam etti:

“Kapıların açılması gecikti. Temel gecikme Aplıç’ta, Güney kısımda, 3 kilometrelik yolda, biraz da arazi koşulları nedeniyle oldu. Yolun yapımı sürüyor. Ekim ayının içinde bitmesi öngörülüyor. Eskiden daha yakın tarihler söyleniyordu. Şimdi Ekime kadar sarkacağı anlaşılıyor. Biz kendi bölgemizde gerek Derinya’da gerek Aplıç’ta yolları çoktan bitirdik. Yolların yapılmasıyla ilgili sorunumuz kalmadı. Ara bölgedeki yolların yapımı da bir süre gecikti ancak onların da bittiği biliniyor. Bizim tarafta eksik kalan ve geciken kabinlerin kurulması, çatıların yapılması, elektrik, telefon ve internet gibi bağlantıların halledilmesiydi…



“GECİKMEMİZ OLDU AMA BU SİYASİ KARARA KARŞI BİR TUTUM HİÇ OLMADI”



Bu konuda tabii bir özeleştiri yapmak gerekirse, Kıbrıs Türk tarafı olarak bizim de gecikmelerimiz oldu. Gerek eski hükümet gerekse bu hükümet döneminde ben bu konuyla ilgili sürekli uyardım. ‘Biz her şeyimizle hazır olalım, Rum tarafı Aplıç’ta gecikiyorsa varsın onlar geciksin, biz gecikmeyelim’ ...

Şimdi bu konuda şu ya da bu nedenle bazı gecikmeler oldu, özellikle eski hükümetten başlayarak… ancak şunu söyleyeyim, gerek eski hükümet gerekse şimdiki hükümet döneminde bu siyasi karara karşı bir tutum hiç olmadı. Bu kapıların açılmaması yönünde davranış gösteren hükümet mensupları söz konusu olmadı…Rum tarafında Aplıç’taki gecikmede, geçmişteki isteksizliğine yorulmak suretiyle de, kapıların aynı zaman diliminde açılması düşüncesi hakim oldu... Ama o gün geldi… Aplıç kapısı da hazır hale geliyor birkaç gün içerisinde…”



Hükümetle de, Müteahhitler Birliği ile temas halinde olduklarını kaydeden Akıncı şunu kaydetti:

“Hükümetimiz hızlı hareket etmeye başladı. Bazı kabinler götürülüp Derinya ve Aplıç’a yerleştirildi. Yanılmıyorsam Derinya’ya iki, Aplıç’a bir kabin götürüldü. Geçici elektrik bağlantısı için çalışılıyor. Müteahhitler Birliği de normal prosedürlerden çok daha hızlı şekilde çalışıp, Müteahhitler Birliği Başkanı 20 gün içinde orayı kalıcı olarak yapabileceklerini söylüyor. Bu arada tabii hükümetin yetkisinde olan elden teklif usulü ile olayı hızlandırma söz konusu. Her gün bu konuda bir temas yapılıyor. Olay bizim de hemen hemen her gün gündemimizde. Müteahhitler Birliği de bu konuda ihaleye katılmama konusundaki tavrını değiştirerek, bu kapıların açılmasının toplum için önemli olduğunu değerlendirdi. Onlar da bu konuya yardımcı olma arzusu içindedirler. Keşke biz kabinler, elektrik, telefon, internetle, her şeyimizle hazır halde olsaydık. Temennimiz ve olması gereken buydu ama zararın neresinden dönülse kârdır. Zaten Rum tarafı daha hazır değil. Hükümetimiz de diyor ki ‘Rum tarafı da hazır olunca biz de hazır olacağız. Geçici tedbirlerle bile olsa… Hükümetin de Müteahhitler Birliği’nin de dediğini yerine getirmesini bekliyorum. Müteahhitler Birliği’nin hükümetten beklentiler var. Onların da karşılanmasını arzu ediyorum ki artık bir takıntıya vesile olmasın.”



“BİZ GÜVEN YARATICI ÖNLEMLERİN ARKASINDAYIZ”

Kıbrıs Türk tarafının Derinya ve Aplıç konusunda sözünün arkasında olduğunu kaydeden Mustafa Akıncı, Derinya ve Aplıç’la birlikte mobil telefon ve elektrikle ilgili kararlar da olduğuna işaret etti.



Akıncı, “Ne yazık ki Rum tarafı bunları engelledi. Bunları yerine getirmedi. Eğitim projesi vardı. Çocukların, öğretmenlerin okulları karşılıklı ziyaretleriyle ilgili… Israrla bizim okullarımızı ziyaret etmek istemiyorlar. Tanınma fobisi içinde, ‘eğer gelirsek okullarınızı tanımış oluruz’ mazeretinin arkasına sığınıyorlar. Biz Güven yaratıcı önlemlerin arkasındayız. Onların gereklerini yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Beklentimiz aynı karşılığı diğer taraftan da görmek” dedi.