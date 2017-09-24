AKINCI: `GUTERRES`LE AYNI GÖRÜŞTEYİZ... GÜNEY`DEKİ SEÇİM NEDENİYLE YENİ GİRİŞİM DÜŞÜNCESİ YOK`

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta sürecin bundan sonrasıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile aynı görüşte olduklarını, Guterres’in de, Güney Kıbrıs’ta yaklaşan seçimler nedeniyle süreci yeniden canlandırma yönünde bir girişim yapma düşüncesinde olmadığını söyledi.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, GUTERRES'LE GÖRÜŞMESİNDEN SONRA BASINA AÇIKLAMA YAPTI

AKINCI: “ GUTERRES İLE AYNI GÖRÜŞTEYİZ… GÜNEY KIBRIS’TA YAKLAŞAN SEÇİMLER NEDENİYLE SÜRECİ YENİDEN CANLANDIRMA YÖNÜNDE BİR GİRİŞİM YAPMA DÜŞÜNCESİNDE DEĞİL”

“AYNI METOTLA BİR YERE VARILAMAYACAĞI ORTADA”

“UCU AÇIK, ÇÖZÜM ODAKLI OLMAYAN BİR SÜREÇ KIBRIS TÜRK TARAFININ BENİMSEDİĞİ BİR YÖNTEM DEĞİL”

“ÇÖZÜM BUGÜN, 2004’TEN DAHA KOLAY DEĞİL VE 10 YIL SONRA BELKİ DE İMKANSIZ OLACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta sürecin bundan sonrasıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile aynı görüşte olduklarını, Guterres’in de, Güney Kıbrıs’ta yaklaşan seçimler nedeniyle süreci yeniden canlandırma yönünde bir girişim yapma düşüncesinde olmadığını söyledi.

Bu konunun Rum tarafındaki seçimlerden sonra değerlendirileceğini ifade eden Akıncı, “Ancak ucu açık, çözüm odaklı olmayan bir süreç Kıbrıs Türk tarafının benimsediği bir yöntem değil” dedi.

Zaman geçtikçe sorunun çözümünün zorlaştığına işaret eden Akıncı, “Çözüm bugün, 2004’ten daha kolay değil ve 10 yıl sonra belki de imkansız olacak” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık yarım saat süren görüşmesinin ardından BM Genel Merkezi'nde aralarında yabancı basın mensuplarının da bulunduğu gazetecilere açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Akıncı, daha sonra KKTC New York Temsilciliği'nde TAK ve BRT’ye de değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yararlı ve verimli olarak değerlendirdiği görüşmede, Guterres’le Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini paylaşma ve onun da görüşlerini alma imkanı bulduklarını belirtti.

Guterres’in Crans Montana’da çok yararlı katkıları olan bir Genel Sekreter olduğuna işaret eden Akıncı, orada ortaya koyduğu çerçeveyi Rum tarafının istediği gibi anlayarak çarpıttığını, Türk tarafı sadık kalırken Rum yönetiminin bir türlü bu çerçeve içine giremediğini kaydetti.

“SEÇİMLERE KADAR YENİ BİR GİRİŞİM YAPMA DÜŞÜNCESİ YOK”

Guterres ile bundan sonrası için ayrı görüşte olduklarını tespit ettiklerini belirten Akıncı, Genel Sekreter’in Güney Kıbrıs’ta seçim süreci yaşanırken herhangi bir girişim yapma düşüncesinde olmadığını, Rum tarafında da bu yönde bir beklenti olmadığını, seçimlerin sonucunun bekleneceğini söyledi.

Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in seçime hazırlanırken ciddi kararlar verecek durumda olmasının da beklenemeyeceğini ifade ederek bundan sonrası için, sorunun neden çözülemediği, nerede yanlışlar yapıldığı, çözüme götürecek yolun ne olduğunu düşünmek gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çözüm sürecine katkılarından dolayı Guterres’e ve ekibine teşekkürlerini de ilettiklerini söyledi.

“AYNI METOTLA BİR YERE VARILAMAYACAĞI ORTADA”

Guterres ile bundan sonraki süreçlerin sonuç vermesi için farklı yöntemler denenmesi gerektiğini de konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Aynı metotla bir yere varılamayacağı ortada” dedi.

Rum tarafının Kıbrıslı Türklerin eşitliği konusunda hazımsızlığı bulunduğunu, siyasi eşitliğe dayalı bir çözüme hazır olmadıklarının anlaşıldığını ifade eden Akıncı, bir gün bir Kıbrıslı Türk’ün de ortak devletin başkanı olacağını benimsemeleri gerektiğini söyledi ve aksi halde nasıl bir ortaklık kurulacağını sordu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rumların seçim sürecinde bunları da tartışması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk tarafının çözüm yönünde ortaya koyduğu onca katkıya rağmen halen izolasyonlar ve ambargolar altında yaşamaya devam ettiğine vurgu yapan Akıncı, bu durumun devam etmesini istemediklerini söyledi.

Akıncı, Güven Yaratıcı Önlemler konusunda ve teknik komitelerin çalışmalarını sürdürmeye hazır olduklarını, mobil telefon iletişimi ve elektrik sisteminin enterkonnekte olması konularında da birlikte çalışabileceklerini ifade etti.

“SORUN VARSA ARAYIŞLAR DA DEVAM EDECEK”

“Bir yerde bir sorun varsa arayışlar da devam edecektir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Genel Sekreter Guterres’in de taraflardan çağrı gelmesi halinde sürece katkılarını sürdüreceğini belirttiğini, bu konunun Güney'deki seçimlerden sonra değerlendirileceğini kaydetti.

Akıncı, “Ucu açık, çözüm odaklı olmayan bir süreç, Kıbrıs Türk tarafının benimsediği bir yöntem değil” dedi.

Coğrafyanın değiştirilemeyeceğini, arayışların süreceğini yineleyen Cumhurbaşkanı, New York’taki temaslarından ve Guterres ile görüşmelerinden memnun ayrıldıklarını söyledi.

"MARAŞ'I GÜNDEME GETİRMESİ SAMİMİYETLE BAĞDAŞMIYOR... KONUŞMASI ÇOK TALİHSİZ"

Akıncı, bir soru üzerine, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmaya da değinerek, Maraş konusunu yeniden gündeme getirmesinin samimiyetle bağdaşmadığını belirtti ve genel kuruldaki konuşmasını çok talihsiz bir konuşma olarak değerlendirdi.

"KIBRIS TÜRK TARAFINI HOR GÖRMELERİ ORTAKLIK FİKRİNE YABANCILIKLARINI GÖSTERİYOR"

Rum tarafının ortaya koyduğu yaklaşımlarıyla çözüme hazır olmadığını gösterdiğini, çok büyük yanlışları olduğunu ifade eden Akıncı, “Kıbrıslı Türkleri bir aktör olarak görmek istemiyorlar, küçümsüyorlar. Türkiye’yi muhatap alma eğilimleri var. Kıbrıs Türk tarafını ve seçilmiş insanlarını hor görmesi gerçek anlamda bir ortaklık fikrine ne kadar yabancı olduklarını gösteriyor” şeklinde konuştu.

“ZAMAN GEÇTİKÇE ÇÖZÜM ZORLAŞIYOR... 10 YIL SONRA BELKİ DE İMKANSIZ OLACAK”

Akıncı, gelinen süreçte halen iki toplumlu, iki bölgeli, federal bir çözüme inanıp inanmadığı yönündeki soruya karşılık, önemli fırsatlar kaçırıldığına, zaman geçtikçe sorunun çözümünün daha da zorlaştığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Çözüm bugün, 2004’ten daha kolay değil ve 10 yıl sonra belki de imkansız olacak” ifadelerini kullandı.

Bir soruya karşılık, genel kural olarak, bir tarafın güvenliğinin diğer tarafın güvenliğini tehdit etmemesi gerektiğini hep söylediğine işaret eden Cumhurbaşkanı, daha fazla güven yaratıldıkça daha az asker, daha fazla işbirliği oldukça daha az garantiye ihtiyaç duyulacağını anlattı.

En son Crans-Montana’da Türk tarafının bu konularda yaptığı açılımlar olduğuna işaret eden Akıncı, ancak Rum tarafının ilk günden sonuna kadar “sıfır asker, sıfır garanti” söylemini bırakmadığını anımsattı.

Akıncı, sadece hidrokarbon konusunda değil, daha birçok konuda işbirliği yapılabileceğini de vurguladı.

Bir gazetecinin “Türkiye’de azınlıktaki Kürtlerin bağımsızlığı tanınmazken Kıbrıslı Türkler için bağımsızlık istendiği” yorumu üzerine ise Akıncı, her ülkenin kendi pozisyonu ve zorlukları bulunduğunu, tüm toplumların ve insanların barış ve uyum içinde yaşamasından yana olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin üniter bir devlet olduğunu Kıbrıs'ta ise federal yapıda bir devlet kurulmaya çalışıldığını belirterek iki konunun ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

“NEW YORK’TAN MEMNUN AYRILIYORUZ”

New York temaslarını da değerlendiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldıktan sonra Başkan Yorgos Papandreu ile kısa süreli görüşme ve değerlendirme yapma fırsatı bulduklarını, Başkan Yardımcısı CHP Başkan Yardımcılarından Umut Oran'la da yararlı temasları olduğunu ifade etti.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile de dün akşam süreçle ilgili değerlendirme yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı, “New York’tan memnun ayrılıyoruz” dedi.