Akıncı, Guterres'le Bir Araya Geldi

Akıncı-Guterres görüşmesi , Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakare sürecinde Crans-Montana'nın ardından izlenecek yol ve Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı rapor öncesinde gerçekleşiyor olmasından dolayı önem taşıyor.

Guterres'e ise Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman eşlik ediyor.

Görüşmede Müzakereci Özdil Nami, KKTC'nin New York Temsilcisi Mehmet Dana, Cumhurbaşkanlığı Diplomasi ve AB Danışmanı Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcü Barış Burcu da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. New York'taki BM binasında yer alan görüşme saat 13.25'te (Kıbrıs saatiyle 20.25'te) başladı.