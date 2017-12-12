AKINCI, GÜNEY KIBRIS’TA DİMİTRİADİS İLE İLGİLİ KİTAP TANITIMINA KATILDI

AKINCI: “ORTAK PROJELERİMİZ, RESMİ STATÜLER TANINMASA DA İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEĞİNİN GÜZEL ÖRNEKLERİDİR”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, belediye başkanlığı döneminde Lefkoşa Rum Belediye Başkanı olan Lellos Dimitriadis ile hayata geçirdikleri ortak projelerinin, yerel yönetimlerin birbirlerinin resmi statülerini tanımasalar da işbirliği yapabileceklerinin güzel örnekleri olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanı Lellos Dimitriadis’in görev süresindeki çalışmalarını anlatan “Lellos Dimitriadis Başkanlığında Lefkoşa Belediyesi 1971-2001” adlı kitabın Lefkoşa’nın güneyindeki Mağusa Kapısı Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtımına katıldı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dimitriadis ailesi ile 40 yıllık tanışıklıkları olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, geçen yıl hayatını kaybeden Olga Dimitriadis’i anarak, rahatsızlığı nedeniyle etkinliğe katılamayan Lellos Dimitriadis’e acil şifa diledi.



“ORTAK İHTİYAÇ BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lefkoşa’nın ortak ihtiyaçlarının kendilerini bir araya getirdiğini belirterek, gerek Lefkoşa İmar Planı, gerekse Lefkoşa ortak kanalizasyon projelerinin hazırlanıp uygulanmasında Lellos Dimitriadis’in oynadığı önemli rolün altını çizdi.



Akıncı, 2008 yılında Lokmacı geçiş kapısı açıldığında yayaların her iki tarafta da herhangi bir trafik sorunu ile karılaşmadan güvenli bir şekilde dolaşabilmelerinin, Lellos Dimitriadis ile Lefkoşa İmar Planı kapsamındaki ortak işbirliği vizyonu sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.



“İLK KÜLTÜREL TEMAS, LTB TİYATROSU’NUN GÜNEYDE SAHNELENEN OYUNUYLA”



1974 sonrasında iki toplum arasındaki ilk kültürel temasın LTB Tiyatrosu’nun 1987 yılında Aristofanes’in “Barış” adlı tiyatro oyununu güney Lefkoşa’daki Satirigo Tiyatrosu’nda sahnelemesi ile gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bu kültürel temasın gerçekleşmesinde de Rum toplumu içinde gerekli desteği Lellos Dimitriadis’in sağladığını anımsattı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, 30 yıl hizmet veren Lellos Dimitriadis ile kendisinin 14 yıllık Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı döneminde ortak bazı projelere imza attığını belirtti.



Akıncı, Lellos Dimitriadis ile ortak projelerinin, yerel yönetimlerin birbirlerinin resmi statülerini tanımasalar da işbirliği yapabileceklerinin güzel örnekleri olduğunu ifade etti.