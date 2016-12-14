Akıncı, Gökçekuş’u Görevinden Aldı

YÖDAK BAŞKANLIĞI’NA PROF.DR. AKİLE SARIOĞLU BÜKE ATANDI

AKINCI: “İTİBAR KAYBINA UĞRAYAN VE AYLARCA TOPLANAMAYACAK HALE GELEN YÖDAK’IN, YÖNETİM KABİLİYETİNİ YENİDEN KAZANMASI GEREKİYOR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’u, tamamlanan soruşturma sürecinin sonunda sunulan rapor ışığında, Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanlığı görevinden aldığını açıkladı.

Akıncı, Gökçekuş’un yerine, YÖDAK Başkanlığı’na bugünden geçerli olmak üzere, akademik hayatını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’yi atadı.

Cumhurbaşkanlığınca YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş hakkındaki iddiaları araştırmak üzere başlatılan soruşturma sürecinin tamamlandığı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’u, tamamlanan soruşturma sürecinin sonunda sunulan rapor ışığında, kendisini atayan makam olan Cumhurbaşkanı tarafından bir Yüksek Mahkeme Yargıcı’nın tabi olduğu şartlarla görevden alınabileceği maddesi uyarınca görevden aldığı belirtildi.

Görevden alma kararında, Ombudsman ve K.T. Barolar Birliği’nin görüşleri dikkate alarak atanan soruşturma memuru emekli Başsavcı Yardımcı Muavini Hakkı Celal Önen’in “Gökçekuş’un görevinin gerektirdiği şekilde tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat gibi temel değerlere ve görev icaplarına uygun davranmadığı nedeniyle görevden alınması gerektiği görüşü” esas alındığı kaydedildi.

“YÖDAK’IN YÖNETİM KABİLİYETİNİ YENİDEN KAZANMASI GEREKİR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK’ın bütün enerjisini ülkedeki akademik seviyenin daha yukarıya çıkarılması için harcaması talebini yineleyerek, kurulun saygınlığı için uyumlu bir çalışmanın yürütülmesinin gerekliğini bir kez daha hatırlattı.

Akıncı, itibar kaybına uğrayan ve aylarca toplanamayacak hale gelen YÖDAK’ın, yönetim kabiliyetini yeniden kazanması gerektiğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK’ın yasalara ve demokratik prensiplere bağlı kalarak, uyum içinde ve yapıcı bir anlayışla çalışmasının zorunluluğunu hatırlatarak, tüm kurul üyelerinin bu konuya azami özeni göstermelerinin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm üyelerin yeni başkanla birlikte, yeni bir dönemin başlatılmasının sorumluluğuyla hareket etmeleri gerektiğini belirtti.

YENİ BAŞKAN SARIOĞLU-BÜKE

Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından YÖDAK Başkanlığı’na atanan Lefkoşa doğumlu Prof. Dr. Akile Sarıoğlu-Büke, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Avrupa ve ABD’de çeşitli üniversitelerde akademik çalışmalar yürüttü. Ayrıca Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı kuruculuğu başta olmak üzere çeşitli tıp fakültelerinde görevler yaptı.

YÖDAK Başkanlığı’na atandığı güne kadar akademik hayatını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk tıp profesörü Akile Sarıoğlu Büke, Türkiye Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu Danışma ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu.