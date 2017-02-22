CUMHURBAŞKANI AKINCI: “GENÇLERİ DOĞRU EĞİTMELİYİZ”

Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği (KEAB) tarafından düzenlenen “2. Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü” töreni Lefkoşa Golden Tulip Otel’de gerçekleştirildi.

Begüm Oluşum Zaifoğlu, Sevgi Kıngır, Aliekber Şahin’in “4. Sınıf Türkçe Dersinde Verilen Ev Ödevlerinin İncelenmesi” konulu araştırması “Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü”ne layık görüldü.

Kazananların ödülü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından takdim edildi.

Törende, Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Başkanı Kemal Akkan Batman, Kemal Yücel’in oğlu Hakkı Yücel, ödülü kazanan Begüm Oluşum Zaifoğlu ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Ödül töreni Kemal Yücel anısında iki dakikalık saygı duruşu ile başladı, ardından Yücel’in hayatını anlatan bir sinevizyon gösterisi izlendi.

Konuşmalardan ve ödül takdiminin ardından tören sona erdi.

AKINCI: “GENÇLERİ DOĞRU EĞİTMELİYİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törendeki konuşmasında, 1980’li yıllarda Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanlığı yaparken Kemal Yücel’in de birlik Genel Sekreteri olarak görev üstlendiğini, birlikte çalıştıklarını anlattı.

Akıncı, daha sonraki yıllarda Yücel’den Almanca dersi aldığını, birikimlerinden yararlandığını söyleyerek, ondaki öğrenme tutkusunu gözlemlediğini söyledi.

Yücel’in yaşamını yeni şeyler öğrenmeye adadığını dile getiren Akıncı, onun anısını yaşatmaya çalışanları tebrik etti ve Yücel’in buna değer bir insan olduğunu ifade etti.

Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşamaya da değinen Akıncı, eğitimde yapılması gereken birçok şey varken, ENOSİS Plebisiti’nin onurlandırılması durumu ile karşı karşıya kalındığını, güneydeki genel nüfus içinde çözüme en uzak olan kesim olan gençlerin ENOSİS fikriyle zehirlenmesinin anlamı olmadığını söyledi.

Rum Meclisi’nde ENOSİS Plebisiti’nin görüşülmesi sırasında iki büyük partiden birinin ret oyu verdiğini, diğerinin ise çekimser kaldığını anımsatan Akıncı, “Eğer bu karar iyi bir şey olsaydı, herkes elini kaldırır, olumlu oy verirdi” dedi.

Akıncı, adada birlikte yaşamaya çalışılacaksa, ENOSİS fikrini yeniden gündeme taşımak değil, genç kuşakları barış kültürüyle doldurmak gerektiğini ifade etti.

Tepki göstermekte haklı olduklarını, toplumun tüm kesimlerinden destek aldıklarını söyleyen Akıncı, herkese teşekkür etti.

Akıncı, konunun geleceğin teminatı olan genç kuşakları doğru eğitmek olduğunu vurguladı.

BATMAN: “BARIŞ İÇİN ÇABALAMALIYIZ”

Birlik Başkanı Kemal Akan Batman da, derneğin 2009 yılında kurulduğunu söyleyerek, çalışmalarını anlattı.

Birleşik Kıbrıs’ta eğitimi konu alan bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Batman, sonuç bildirgesinin de yayımlanacağı toplantıya güneydeki üniversitelerin akademisyenlerini göndermediğini, yasakladığını, bunun da toplantının ne kadar yerinde bir etkinlik olduğunu gösterdiğini söyledi.

Batman, barışın çok zor gerçekleştiğini, emek istediğini, bıkmadan usanmadan çaba harcamak gerektiğini dile getirdi.

“Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü” ile akademisyenleri araştırmaya yönlendirmeyi amaçladıklarını söyleyen Batman, katılan makalelerin kaliteli olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

YÜCEL: “HER ZAMAN ÖĞRENCİ, HER ZAMAN ÖĞRETMEN”

Kemal Yücel’in oğlu Hakkı Yücel de, ödülün hak eden bir kişiye gittiğinden hiç şüphesi olmadığını belirterek, babasının anısını yaşatan bu ödülün verilmesinden büyük mutluluk ve onur duyduklarını söyledi. Yücel, birliğe teşekkür etti.

Kemal Yücel’in her zaman öğrenci ve öğretmen olduğuna vurgu yapan Hakkı Yücel, babasının hep öğrenmenin peşinden koştuğunu ve öğrendiklerini paylaştığını kaydetti.

ZAİFOĞLU: “ÖĞRENME YAŞAM BOYU DEVAM ETMELİ”

“2. Kemal Yücel Araştırma Onur Ödülü”ne layık görülen Begüm Oluşum Zaifoğlu da, eğitimin önemine değindiği konuşmasında, öğrenmenin yaşam boyu devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kemal Yücel’in bunun en güzel örneği olduğunu belirten Zaifoğlu, Yücel’in 70 yaşında yüksel lisans yaptığını kaydetti.

Zaifoğlu, konuşmasında araştırmasıyla ilgili de bilgi verdi.