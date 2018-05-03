Akıncı: “Geleceği kurarken geçmişten kopmamak lazım”

CUMHURBAŞKANI AKINCI KUMYALI’DAKİ THE NİTOVİKLA GARDEN HOTEL’İ ZİYARET EDEREK “KIBRIS KÜLTÜRÜNÜ YAŞAYALIM-YAŞATALIM VE KÜLTÜR ELÇİLERİMİZİ YARATALIM PROJESİ” PROJESİNİ İNCELEDİ

ALTAN: “BUGÜNE KADAR 6 BİN 500 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Kıbrıs Kültürünü Yaşayalım-Yaşatalım ve Kültür Elçilerimizi Yaratalım Projesi” projesini inceleyerek bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, projenin gerçekleştiği Kumyalı’daki The Nitovikla Garden Hotel’i ziyaret etti.

Akıncı, burada yaptığı konuşmada, geçmişten günümüze, kültürün öğrenilmesinin önemine vurgu yaptı ve geleceğin kurgulanmasında, geçmişten kopulmamasının önemine dikkat çekti.

The Nitovikla Garden Hotel’i ziyaret eden Dr. Fazıl Küçük İlkokulu öğrencilerine hitaben Akıncı, “İnsanlar geleceklerini kurarken geçmişlerinden kopmamaları lazım, onu da bilmemiz lazım ve o kültürü öğrenmeleri, yaşatmaları lazım” dedi.

Otel İşletmecisi Zekai Altan’ı, yapmış olduğu çalışmalar ve Kıbrıs kültürünün güzelliklerini yaşatması nedeni ile kutlayan Akıncı, Nitovikla’nın bir kültürel zenginlik olarak zorluklara rağmen yaşatılması çabalarından ötürü duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, böylesi çalışmalara herkesin destek olması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Kültürünü Yaşıyor ve Yaşatıyoruz Projesi’ne destek veren okul öğretmenlerine, KTÖS’e ve Mehmetçik Belediyesi’ne de teşekkürlerini iletti.

Kıbrıs Kültürünü Yaşıyor ve Yaşatıyoruz Projesi’nin eğitimin bir parçası olarak görüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı böylesi projelere Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü katkıyı yapmaya hazır olacaklarını kaydetti.

ALTAN: “BUGÜNE KADAR 6 BİN 500 ÖĞRENCİYE EĞİTİM VERİLDİ”

Nitovikla İşletmecisi Zekai Altan da bugüne kadar proje kapsamında 6 bin 500 öğrenciye eğitim verildiğini ifade etti.

Uluslararası alanda öğrencilere belgeler de verildiğini kaydeden Altan, her bir öğrenciye proje kapsamında 5 saat eğitim verildiğini söyledi.

Projenin temel gayelerinden birinin de ezberciliği kırmak olduğuna işaret eden Altan, verilen eğitimden uygulamanın önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti

Projenin eğitim müfredatına girmesini de hedeflediklerini belirten Nitovikla İşletmecisi Zekai Altan, projenin Cittaslow (Sakin şehir) uygulamasının bir parçası olduğunu da ifade etti.