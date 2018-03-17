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AKINCI, GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI VE MUTLUYAKA KÖYÜNDE HALKLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kara sınır kapısı açılması çalışmaları devam eden Gazimağusa bölgesindeki Derinya’daki incelemelerinin ardından, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı ve Mutluyaka köyünde halkla bir araya geldi.

AKINCI, GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI VE MUTLUYAKA KÖYÜNDE HALKLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kara sınır kapısı açılması çalışmaları devam eden Gazimağusa bölgesindeki Derinya’daki incelemelerinin ardından, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı ve Mutluyaka köyünde halkla bir araya geldi.

17 Mart 2018 Cumartesi 16:06
AKINCI, GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI VE MUTLUYAKA KÖYÜNDE HALKLA BİR ARAYA GELDİ
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CUMHURBAŞKANI AKINCI, GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI VE MUTLUYAKA KÖYÜNDE HALKLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kara sınır kapısı açılması çalışmaları devam eden Gazimağusa bölgesindeki Derinya’daki incelemelerinin ardından, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı ve Mutluyaka köyünde halkla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Namık Kemal Meydanı’ndaki halk ve turistlerle sohbet etti.

Meydandaki turistler, Cumhurbaşkanı ile anı fotoğrafı çekti, yurttaşlar da Cumhurbaşkanı Akıncı ile sohbet ederek güncel konulardaki görüşlerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Gazimağusa’dan Lefkoşa’ya dönüşünde, Mutluyaka’yı ziyaret ederek Mutluyakalılarla sohbet etti ve bölge halkının sorunlarını dinledi.

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